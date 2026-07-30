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  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.
  • Ваш ритм. Ваш стиль.

Больше не доступен

3000 seriesНакладные наушники

TAH4105WT/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Синий
Синий
Черный
Черный
Ваш ритм. Ваш стиль.
Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус.
Посмотреть все преимущества

Ваш ритм. Ваш стиль.

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Легкое оголовье

  • Компактная складная конструкция

Насыщенные басы, четкий звук

Представляйте, что вы слушаете любимую музыку в клубе, день за днем. 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистое звучание. Закрытая конструкция создает качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой секундой любимых композиций.

Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

Плоская складная конструкция для удобного хранения

Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

Технические характеристики

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