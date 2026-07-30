Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
TAH4105WT/00
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Легкое оголовье
Компактная складная конструкция
Представляйте, что вы слушаете любимую музыку в клубе, день за днем. 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистое звучание. Закрытая конструкция создает качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой секундой любимых композиций.
Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.
Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.
Отзывы