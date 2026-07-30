Ваш ритм. Ваш стиль.

Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус.