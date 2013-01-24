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    Накладные наушники

    TAH4105RD/00
    Общая оценка / 5
    • Ваш ритм. Ваш стиль. Ваш ритм. Ваш стиль. Ваш ритм. Ваш стиль.
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      Накладные наушники

      TAH4105RD/00
      Общая оценка / 5

      Ваш ритм. Ваш стиль.

      Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах

      Накладные наушники

      Ваш ритм. Ваш стиль.

      Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах

      Ваш ритм. Ваш стиль.

      Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах

      Накладные наушники

      Ваш ритм. Ваш стиль.

      Вам покажется, что вы попали на танцпол модного клуба. Эти накладные наушники обеспечивают чистое звучание и мощные басы. Оголовье с мягкой накладной позволит носить их с комфортом, а матовые цветовые вариации помогут вам найти стиль под свой вкус. Узнать обо всех преимуществах

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        Накладные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Ваш ритм. Ваш стиль.

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Компактная складная конструкция

        Насыщенные басы, четкий звук

        Представляйте, что вы слушаете любимую музыку в клубе, день за днем. 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистое звучание. Закрытая конструкция создает качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой секундой любимых композиций.

        Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

        Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которое обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

        Плоская складная конструкция для удобного хранения

        Время зажигать. Чашки наушников можно сложить в плоское состояние или вовнутрь для удобного хранения в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

        Встроенный пульт. Легко управляйте музыкой и вызовами

        Отвечайте на звонки и ставьте плейлист на паузу — все это без управления со смартфона. Г-образный штекер обеспечит надежное подключение к мобильному устройству, когда оно лежит в кармане.

        Складные, компактные наушники для удобства в поездках

        Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Диафрагма
          ПЭТ
          Чувствительность
          106 дБ
          Тип
          динамический

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время нахождения в режиме ожидания
          200 ч.
          Время разговора
          33* ч
          Время воспроизведения музыки
          15*  ч

        • Дизайн

          цвет
          Красные

        • Габариты изделия

          высота
          18,5  см
          ширина
          16,5  см
          Глубина
          4  см
          Вес
          0,153  кг

        • Размеры упаковки

          высота
          22,5  см
          ширина
          19,5  см
          Глубина
          5  см
          Вес брутто
          0,26  кг
          Вес нетто
          0,153  кг
          Вес упаковки
          0,107  кг
          EAN
          48 95229 11026 7

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          21,2  см
          ширина
          17  см
          высота
          24  см
          Вес брутто
          0,96  кг
          Вес нетто
          0,459  кг
          Вес упаковки
          0,501  кг
          GTIN
          1 48 95229 11026 4

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