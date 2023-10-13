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Больше не доступен

Накладные беспроводные наушники

TAH4205BK/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Красные
Красные
Синий
Синий
Черный
Черный
Почувствуйте басы
Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации.
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Почувствуйте басы

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Компактная складная конструкция

  • До 29 часов воспроизведения

Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.

Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

13/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудова якість за помірну ціну

Якісна збірка, гарна якість звуку, просте та швидке підключення

Плюсы

Зручні, якісні, помірна ціна

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAH4205BK Бездротові накладні навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAH4205BK Бездротові накладні навушники

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      Примечания

      1. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.