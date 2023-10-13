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Больше не доступен
TAH4205BL/00
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Компактная складная конструкция
До 29 часов воспроизведения
Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.
Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.
Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Ingulez
13/10/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудова якість за помірну ціну
Якісна збірка, гарна якість звуку, просте та швидке підключення
Плюсы
Зручні, якісні, помірна ціна
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAH4205BK Бездротові накладні навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAH4205BK Бездротові накладні навушники
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.