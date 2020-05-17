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    Накладные беспроводные наушники

    TAH4205WT/00
    Общая оценка / 5
    • Почувствуйте басы Почувствуйте басы Почувствуйте басы
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      Bluetooth

      Накладные беспроводные наушники

      TAH4205WT/00
      Общая оценка / 5

      Почувствуйте басы

      Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

      Накладные беспроводные наушники

      Почувствуйте басы

      Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

      Почувствуйте басы

      Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

      Накладные беспроводные наушники

      Почувствуйте басы

      Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации. Узнать обо всех преимуществах

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        Накладные беспроводные наушники

        Накладные беспроводные наушники

        Итого:

        Почувствуйте басы

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Компактная складная конструкция
        • До 29 часов воспроизведения
        Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

        Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

        Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки

        Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучатели с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

        29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C

        Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.

        Облегченное регулируемое оголовье с накладкой

        Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбирать правильное положение для ношения.

        Плоская складная конструкция для удобного хранения

        Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

        Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

        Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми вполнялось сопряжение.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth

        Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Складные, компактные наушники для удобства в поездках

        Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

        • Звук

          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Чувствительность
          110 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Тип излучателя
          Динамический

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,0
          Поддерживаемый кодек
          SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Беспроводное соединение
          Да
          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Комфорт

          Тип элементов управления
          Кнопка

        • Дизайн

          Цвет
          Белый
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем
          Складная конструкция
          Плоский
          Плотная посадка
          Накладные
          Тип чашки
          Закрытого типа
          Заполняющий уши материал
          Синтетическая кожа

        • Питание

          Время воспроизведения музыки
          29
          Время разговора
          21 ч
          Тип аккумулятора (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (наушники)
          250 мА*ч
          Время работы аккумулятора в режиме ожидания
          166 ч
          Время зарядки
          2
          Быстрая зарядка
          15 мин для 4 часов работы
          Количество батарей
          1 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          5,3 г
          Перезарядка
          Да

        • Аксессуары

          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C
          Краткое руководство
          Да

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          21,2
          ширина
          17
          высота
          24
          Вес брутто
          1,043
          Вес нетто
          0,5415
          Вес упаковки
          0,5015
          GTIN
          1 48 95229 11028 8

        • Габариты изделия

          высота
          18,5
          ширина
          16,5
          Глубина
          4
          Вес
          0,15

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          22,5
          ширина
          19,5
          Глубина
          5
          Вес брутто
          0,286
          Вес нетто
          0,1805
          Вес упаковки
          0,1055
          EAN
          48 95229 11028 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20110 1

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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