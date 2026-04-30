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TAK4200BL/00
Доступные варианты
Накладные беспроводные наушники
Ограничение громкости до 85 дБ
Светодиодная подсветка. Совместное прослушивание аудио
Долговечные и складные
Эти наушники созданы для безопасного прослушивания детьми и имеют ограничение громкости до 75 дБ для использования дома, например во время выполнения домашних заданий. Для прослушивания в более шумной среде родители могут увеличить предельную громкость до 85 дБ в приложении Philips Headphones, включив режим поездки*.
Большие круглые кнопки управления на нижней стороне чашек позволят детям легко настраивать эти наушники, а уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфорт при ношении. Мягкое оголовье можно отрегулировать для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.
Яркие светодиоды в чашке и красочный дизайн этих наушников помогут вашему ребенку быть самым стильным среди сверстников. Для подсветки можно выбрать один из доступных цветов — прекрасно для детей, которые хотят создать себе яркий образ.
Награды
Отзывы
Ограничение громкости до 75 дБ в обычном режиме и до 85 дБ в режиме поездки в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.