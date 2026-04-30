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  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях
  • Безопасно и весело даже в путешествиях

4000 seriesБеспроводные накладные наушники для детей

TAK4200BL/00

1 награда

Доступные варианты

Пурпурный
Пурпурный
Розовый
Розовый
Синий
Синий
Хрусталь, морская волна
Хрусталь, морская волна
Безопасно и весело даже в путешествиях
Благодаря светодиодной индикации на чашках и классной функции беспроводной трансляции звука эти наушники обязательно понравятся вашим детям. Они располагают функцией ограничения громкости и специальным режимом для поездок, чтобы дети оставались в безопасности, даже слушая контент в шумном окружении.
Посмотреть все преимущества

Безопасно и весело даже в путешествиях

  • Накладные беспроводные наушники

  • Ограничение громкости до 85 дБ

  • Светодиодная подсветка. Совместное прослушивание аудио

  • Долговечные и складные

Безопасность и веселье. Ограничение громкости для дома и поездок*

Безопасность и веселье. Ограничение громкости для дома и поездок*

Эти наушники созданы для безопасного прослушивания детьми и имеют ограничение громкости до 75 дБ для использования дома, например во время выполнения домашних заданий. Для прослушивания в более шумной среде родители могут увеличить предельную громкость до 85 дБ в приложении Philips Headphones, включив режим поездки*.

Комфорт для детей и безопасность использования

Комфорт для детей и безопасность использования

Большие круглые кнопки управления на нижней стороне чашек позволят детям легко настраивать эти наушники, а уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфорт при ношении. Мягкое оголовье можно отрегулировать для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.

Яркий дизайн с LED-подсветкой

Яркий дизайн с LED-подсветкой

Яркие светодиоды в чашке и красочный дизайн этих наушников помогут вашему ребенку быть самым стильным среди сверстников. Для подсветки можно выбрать один из доступных цветов — прекрасно для детей, которые хотят создать себе яркий образ.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image PBTAWARD127

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      Примечания

      1. Ограничение громкости до 75 дБ в обычном режиме и до 85 дБ в режиме поездки в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.