Безопасно и весело даже в путешествиях

Благодаря светодиодной индикации на чашках и классной функции беспроводной трансляции звука эти наушники обязательно понравятся вашим детям. Они располагают функцией ограничения громкости и специальным режимом для поездок, чтобы дети оставались в безопасности, даже слушая контент в шумном окружении.