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TAK4200MP/00
Безопасно и весело даже в путешествиях
Благодаря светодиодной индикации на чашках и классной функции беспроводной трансляции звука эти наушники обязательно понравятся вашим детям. Они располагают функцией ограничения громкости и специальным режимом для поездок, чтобы дети оставались в безопасности, даже слушая контент в шумном окружении.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводные накладные наушники для детей
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Эти наушники созданы для безопасного прослушивания детьми и имеют ограничение громкости до 75 дБ для использования дома, например во время выполнения домашних заданий. Для прослушивания в более шумной среде родители могут увеличить предельную громкость до 85 дБ в приложении Philips Headphones, включив режим поездки.
Большие круглые кнопки управления на нижней стороне чашек позволят детям легко настраивать эти наушники, а уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфорт при ношении. Мягкое оголовье можно отрегулировать для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.
Если у друзей вашего ребенка также есть наушники Philips K4200, они могут настроить шлейфовое подключение в беспроводном режиме и одновременно слушать выбранный контент — каждый в своих наушниках. Одна пара наушников подключается к мобильному устройству, на котором включается контент, а затем на обоих наушниках нужно четыре раза нажать многофункциональную кнопку, чтобы активировать режим совместного прослушивания.
Яркие светодиоды в чашке и красочный дизайн этих наушников помогут вашему ребенку быть самым стильным среди сверстников. Для подсветки можно выбрать один из доступных цветов — прекрасно для детей, которые хотят создать себе яркий образ.
Эти наушники созданы из долговечных и нетоксичных материалов и выдержат все невзгоды ежедневного использования детьми. Пока они не используются, их можно сложить в плоскость для хранения в ящике стола или также сложить вовнутрь для простого хранения в кармане или сумке.
Наше специальное приложение можно использовать для настройки времени прослушивания, чтобы дети не засиживались в телефоне, или для переключения ограничения громкости со стандартных 75 дБ до 85 дБ* в режиме поездки.
От развлечений в выходные до домашней работы — полного заряда аккумулятора этих наушников хватит на 45 часов воспроизведения (а зарядка займет всего 2 часа через комплектный кабель USB-C). Специальная кнопка BT на наушниках позволит легко подключать их к другим устройствам, а многоточечное подключение поможет одновременно подключаться сразу к нескольким устройствам.
Отдельный встроенный микрофон позволит ребенку общаться с семьей и друзьями по голосовой связи — он отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.
От фильмов до музыки — любимый контент ваших детей зазвучит на полную! Эти накладные наушники для детей оснащены большими 32-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Ваши дети обязательно оценят теплый и органичный звук с глубокими басами.
Эти наушники созданы с использованием переработанных материалов, а наша упаковка не содержит пластика и использует сертифицированный FSC переработанный картон и соевые чернила.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Мощность
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
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