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    • Безопасно и весело даже в путешествиях Безопасно и весело даже в путешествиях Безопасно и весело даже в путешествиях

      4000 series Беспроводные накладные наушники для детей

      TAK4200MP/00

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      Безопасно и весело даже в путешествиях

      Благодаря светодиодной индикации на чашках и классной функции беспроводной трансляции звука эти наушники обязательно понравятся вашим детям. Они располагают функцией ограничения громкости и специальным режимом для поездок, чтобы дети оставались в безопасности, даже слушая контент в шумном окружении.

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      4000 series Беспроводные накладные наушники для детей

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      4000 series
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      4000 series

      Беспроводные накладные наушники для детей

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      Безопасно и весело даже в путешествиях

      • Накладные беспроводные наушники
      • Ограничение громкости до 85 дБ
      • Светодиодная подсветка. Совместное прослушивание аудио
      • Долговечные и складные

      Безопасность и веселье. Ограничение громкости для дома и поездок

      Эти наушники созданы для безопасного прослушивания детьми и имеют ограничение громкости до 75 дБ для использования дома, например во время выполнения домашних заданий. Для прослушивания в более шумной среде родители могут увеличить предельную громкость до 85 дБ в приложении Philips Headphones, включив режим поездки.

      Комфорт для детей и безопасность использования

      Большие круглые кнопки управления на нижней стороне чашек позволят детям легко настраивать эти наушники, а уменьшенные чашки с мягкими амбушюрами обеспечат комфорт при ношении. Мягкое оголовье можно отрегулировать для идеальной посадки, а точки на задней стороне помогут ребенку интуитивно определять, какой стороной надевать наушники.

      Беспроводное совместное прослушивание аудио для еще большего веселья

      Если у друзей вашего ребенка также есть наушники Philips K4200, они могут настроить шлейфовое подключение в беспроводном режиме и одновременно слушать выбранный контент — каждый в своих наушниках. Одна пара наушников подключается к мобильному устройству, на котором включается контент, а затем на обоих наушниках нужно четыре раза нажать многофункциональную кнопку, чтобы активировать режим совместного прослушивания.

      Яркий дизайн с LED-подсветкой

      Яркие светодиоды в чашке и красочный дизайн этих наушников помогут вашему ребенку быть самым стильным среди сверстников. Для подсветки можно выбрать один из доступных цветов — прекрасно для детей, которые хотят создать себе яркий образ.

      Надежные, долговечные и складные

      Эти наушники созданы из долговечных и нетоксичных материалов и выдержат все невзгоды ежедневного использования детьми. Пока они не используются, их можно сложить в плоскость для хранения в ящике стола или также сложить вовнутрь для простого хранения в кармане или сумке.

      Приложение Philips Headphones для родительского контроля

      Наше специальное приложение можно использовать для настройки времени прослушивания, чтобы дети не засиживались в телефоне, или для переключения ограничения громкости со стандартных 75 дБ до 85 дБ* в режиме поездки.

      Длительная работа от аккумулятора и простое беспроводное подключение

      От развлечений в выходные до домашней работы — полного заряда аккумулятора этих наушников хватит на 45 часов воспроизведения (а зарядка займет всего 2 часа через комплектный кабель USB-C). Специальная кнопка BT на наушниках позволит легко подключать их к другим устройствам, а многоточечное подключение поможет одновременно подключаться сразу к нескольким устройствам.

      Чистое звучание голоса при общении с семьей и друзьями

      Отдельный встроенный микрофон позволит ребенку общаться с семьей и друзьями по голосовой связи — он отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

      Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips

      От фильмов до музыки — любимый контент ваших детей зазвучит на полную! Эти накладные наушники для детей оснащены большими 32-мм излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Ваши дети обязательно оценят теплый и органичный звук с глубокими басами.

      Продуманный дизайн. Экологичная упаковка

      Эти наушники созданы с использованием переработанных материалов, а наша упаковка не содержит пластика и использует сертифицированный FSC переработанный картон и соевые чернила.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Частотный диапазон
        20 — 20 000 Гц
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Сопротивление
        32 Ом
        Максимальная входная мощность
        20 мВт
        Чувствительность
        112 дБ (1 кГц)
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Версия Bluetooth
        5,4
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Наибольший радиус действия
        До 10  м
        Одновременное подключение
        Да
        Поддерживаемый кодек
        SBC

      • Внешняя упаковка

        Длина
        20.30  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        15.00  см
        Вес брутто
        0.940  кг
        Высота
        21.70  см
        GTIN
        1 48 95229 15897 6
        Вес нетто
        0.43  кг
        Вес упаковки
        0.51  кг

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Поддержка приложения Philips Headphones
        Да
        Обновление встроенного ПО
        Да
        Тип управления
        Кнопка
        Ограничение громкости до 85 дБ
        Да

      • Мощность

        Количество аккумуляторов
        1 шт.
        Время воспроизведения музыки
        45  часов
        Время разговора
        19 ч
        Время зарядки
        2  часов
        Вес аккумулятора (общий)
        6.5  г
        Емкость аккумулятора (наушники)
        300  mAh
        Время работы аккумулятора в режиме ожидания
        180 days
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литиево-полимерный (встроенный)

      • Размеры упаковки

        Высота
        21.7  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        18.8  см
        Глубина
        4.6  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 15897 9
        Вес брутто
        0.262  кг
        Вес нетто
        0.144  кг
        Вес упаковки
        0.118  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        18.00  см
        ширина
        16.00  см
        Глубина
        4.00  см
        Вес
        0.129  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Да
        Кабель для зарядки
        Кабель USB-C, 200 мм

      • Дизайн

        Цвет
        Пурпурный
        Стиль ношения
        Накладные
        Складная конструкция
        Плоская/вовнутрь
        Заполняющий уши материал
        Синтетическая кожа
        Плотная посадка
        Накладные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      • Обмен данными

        Микрофон для звонков
        2 mics

      • UPC

        UPC
        8 40063 20595 6

      Badge-D2C

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      • Ограничение громкости до 75 дБ в обычном режиме и до 85 дБ в режиме поездки в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.

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