Беспроводное совместное прослушивание аудио для еще большего веселья

Если у друзей вашего ребенка также есть наушники Philips K4200, они могут настроить шлейфовое подключение в беспроводном режиме и одновременно слушать выбранный контент — каждый в своих наушниках. Одна пара наушников подключается к мобильному устройству, на котором включается контент, а затем на обоих наушниках нужно четыре раза нажать многофункциональную кнопку, чтобы активировать режим совместного прослушивания.