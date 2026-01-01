Безопасность и развлечение. Родительский контроль

Эти наушники созданы с учетом безопасности детских ушей, и их 32-мм излучатели имеют ограничение громкости до 85 дБ. Родители также могут настраивать максимальную громкость и время прослушивания в приложении Philips Headphones. Вы можете расслабиться, пока дети веселятся.