Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Яркие и стильные
Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркие и стильные
Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах
Яркие и стильные
Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркие и стильные
Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные накладные наушники для детей
Цена магазина Philips
Итого:
От поездок до просмотра видео и уроков — дети точно полюбят эти беспроводные накладные наушники! 28 часов воспроизведения без подзарядки, а полная зарядка занимает всего 2 часа. Быстрой 15-минутной зарядки достаточно для 2 дополнительных часов воспроизведения.
Эти наушники созданы с учетом безопасности детских ушей, и их 32-мм излучатели имеют ограничение громкости до 85 дБ. Родители также могут настраивать максимальную громкость и время прослушивания в приложении Philips Headphones. Вы можете расслабиться, пока дети веселятся.
В чашки наушников встроены панели, которые помогут следовать своему стилю. Вы можете выбрать из четырех цветовых вариаций: красные, зеленые, синие и смешанные! Просто нажмите кнопку на чашке наушника, чтобы выбрать следующий вариант подсветки.
Мягкие амбушюры и оголовье обеспечат комфорт использования наушников вашими детьми, будь то прослушивание любимых мелодий или просмотр контента на YouTube. Гибкое оголовье легко настроить.
Кнопки помогут детям самостоятельно управлять звонками и музыкой. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которыми они были сопряжены.
Эти беспроводные накладные наушники для детей имеют современную конструкцию, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в тумбочке в спальне, либо сложить их внутрь, чтобы носить в кармане или сумке.
Аудиовыход 3,5 мм позволяет детям подключать наушники напрямую к смартфону или портативной консоли.
Приложение Philips Headphones позволяет настраивать ограничения громкости и время воспроизведения на день или неделю. Голосовые подсказки укажут ребенку на то, что лимит достигнут, а приложение автоматически уменьшит громкость при превышении максимального порога.
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Габариты изделия
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
UPC