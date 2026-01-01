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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Снимок одного продукта
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  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

Беспроводные накладные наушники для детей

TAK4206BL/00

Доступные варианты

Розовый
Розовый
Синий
Синий

Яркие и стильные

Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones.

Посмотреть все преимущества

Яркие и стильные

  • Накладные беспроводные наушники

  • Чашки наушников с подсветкой

  • Родительский контроль через приложение

  • Ограничение громкости до 85 дБ

Без проводов и спутывания. 28 часов воспроизведения

Без проводов и спутывания. 28 часов воспроизведения

От поездок до просмотра видео и уроков — дети точно полюбят эти беспроводные накладные наушники! 28 часов воспроизведения без подзарядки, а полная зарядка занимает всего 2 часа. Быстрой 15-минутной зарядки достаточно для 2 дополнительных часов воспроизведения.

Безопасность и развлечение. Родительский контроль

Безопасность и развлечение. Родительский контроль

Эти наушники созданы с учетом безопасности детских ушей, и их 32-мм излучатели имеют ограничение громкости до 85 дБ. Родители также могут настраивать максимальную громкость и время прослушивания в приложении Philips Headphones. Вы можете расслабиться, пока дети веселятся.

Яркие цветные световые панели в чашках наушников

Яркие цветные световые панели в чашках наушников

В чашки наушников встроены панели, которые помогут следовать своему стилю. Вы можете выбрать из четырех цветовых вариаций: красные, зеленые, синие и смешанные! Просто нажмите кнопку на чашке наушника, чтобы выбрать следующий вариант подсветки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Ограничение громкости до 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.

  2. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.