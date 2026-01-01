Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
TAK4206BL/00
Яркие и стильные
Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones.
Накладные беспроводные наушники
Чашки наушников с подсветкой
Родительский контроль через приложение
Ограничение громкости до 85 дБ
От поездок до просмотра видео и уроков — дети точно полюбят эти беспроводные накладные наушники! 28 часов воспроизведения без подзарядки, а полная зарядка занимает всего 2 часа. Быстрой 15-минутной зарядки достаточно для 2 дополнительных часов воспроизведения.
Эти наушники созданы с учетом безопасности детских ушей, и их 32-мм излучатели имеют ограничение громкости до 85 дБ. Родители также могут настраивать максимальную громкость и время прослушивания в приложении Philips Headphones. Вы можете расслабиться, пока дети веселятся.
В чашки наушников встроены панели, которые помогут следовать своему стилю. Вы можете выбрать из четырех цветовых вариаций: красные, зеленые, синие и смешанные! Просто нажмите кнопку на чашке наушника, чтобы выбрать следующий вариант подсветки.
Отзывы
Ограничение громкости до 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.