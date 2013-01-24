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    Беспроводные накладные наушники для детей

    TAK4206PK/00
    Общая оценка / 5
    • Яркие и стильные Яркие и стильные Яркие и стильные
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      Беспроводные накладные наушники для детей

      TAK4206PK/00
      Общая оценка / 5

      Яркие и стильные

      Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные накладные наушники для детей

      Яркие и стильные

      Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах

      Яркие и стильные

      Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные накладные наушники для детей

      Яркие и стильные

      Эти надежные и настраиваемые накладные наушники станут частью стильного образа! Световые панели в чашках наушников горят ярким светом, а для звука установлена предельная громкость 85 дБ. Родители смогут управлять громкостью и временем игры через приложение Philips Headphones. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные накладные наушники для детей

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Яркие и стильные

        • Накладные беспроводные наушники
        • Чашки наушников с подсветкой
        • Родительский контроль через приложение
        • Ограничение громкости до 85 дБ

        Без проводов и спутывания. 28 часов воспроизведения

        От поездок до просмотра видео и уроков — дети точно полюбят эти беспроводные накладные наушники! 28 часов воспроизведения без подзарядки, а полная зарядка занимает всего 2 часа. Быстрой 15-минутной зарядки достаточно для 2 дополнительных часов воспроизведения.

        Безопасность и развлечение. Родительский контроль

        Эти наушники созданы с учетом безопасности детских ушей, и их 32-мм излучатели имеют ограничение громкости до 85 дБ. Родители также могут настраивать максимальную громкость и время прослушивания в приложении Philips Headphones. Вы можете расслабиться, пока дети веселятся.

        Яркие цветные световые панели в чашках наушников

        В чашки наушников встроены панели, которые помогут следовать своему стилю. Вы можете выбрать из четырех цветовых вариаций: красные, зеленые, синие и смешанные! Просто нажмите кнопку на чашке наушника, чтобы выбрать следующий вариант подсветки.

        Комфорт для детей

        Мягкие амбушюры и оголовье обеспечат комфорт использования наушников вашими детьми, будь то прослушивание любимых мелодий или просмотр контента на YouTube. Гибкое оголовье легко настроить.

        Простое управление музыкой и звонками

        Кнопки помогут детям самостоятельно управлять звонками и музыкой. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которыми они были сопряжены.

        Простое хранение. Складная компактная конструкция

        Эти беспроводные накладные наушники для детей имеют современную конструкцию, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в тумбочке в спальне, либо сложить их внутрь, чтобы носить в кармане или сумке.

        Совместимо с аудиокабелем (3,5-мм разъем)

        Аудиовыход 3,5 мм позволяет детям подключать наушники напрямую к смартфону или портативной консоли.

        Индивидуальная настройка звука и не только. Приложение Philips Headphones

        Приложение Philips Headphones позволяет настраивать ограничения громкости и время воспроизведения на день или неделю. Голосовые подсказки укажут ребенку на то, что лимит достигнут, а приложение автоматически уменьшит громкость при превышении максимального порога.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Кабель USB
          Кабель USB-C

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          10  м

        • Комфорт

          Автовыключение
          Да

        • Дизайн

          цвет
          Розовый
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Время зарядки
          2  ч
          Время воспроизведения музыки
          28  ч
          Перезарядка
          Да
          Время разговора
          25 ч

        • Габариты изделия

          Глубина
          18  см
          высота
          4,5  см
          Вес
          0,128  кг
          ширина
          14,6  см

        • Звук

          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          10  мВт
          Чувствительность
          83 дБ (1 кГц)
          Диаметр излучателя
          32  миллиметра

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          1 48 95229 11755 3
          Вес брутто
          1,003  кг
          высота
          24  см
          Длина
          21,3  см
          Вес нетто
          0,465  кг
          Вес упаковки
          0,538  кг
          ширина
          17  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 11755 6
          Глубина
          5  см
          Вес брутто
          0,265  кг
          высота
          22,5  см
          Вес нетто
          0,155  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вес упаковки
          0,11  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19,5  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20177 4

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            • Ограничение громкости до 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.

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