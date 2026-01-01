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Больше не доступен
TAK4607GY/00
Доступные варианты
Оптимально для игр
Эти беспроводные наушники открытого типа помогут вашим детям слушать любимый контент. Ограничивайте время воспроизведения и громкость в приложении Philips. Надежная посадка и регулируемое оголовье обеспечат комфортное ношение на протяжении нескольких лет!
Беспроводные наушники открытого типа
Костная проводимость
Родительский контроль через приложение
Класс защиты от влаги IPX5
Дети просто не могут усидеть на месте! Чаши этих легких наушников будут расположены перед ушами ребенка, чтобы даже во время игры, учебы или прослушивания музыки обеспечивать надежную и комфортную посадку.
Эти наушники используют технологию костной проводимости, позволяя детям слушать музыку, учиться или играть. Такие наушники оставят уши открытыми, и ребенок сможет слышать, что происходит вокруг него.
Легко ограничивайте громкость звука и время воспроизведения в приложении Philips. Уровень громкости (в децибелах) ограничен 85 дБ, но можно выбрать и более низкую максимальную громкость. Выбирайте доступное время воспроизведения за день или за неделю, и голосовое уведомление напомнит ребенку, что время вышло!
Отзывы
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
Ограничение громкости до< 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.