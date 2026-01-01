Родители могут ограничивать громкость звучания и время воспроизведения в приложении Philips

Легко ограничивайте громкость звука и время воспроизведения в приложении Philips. Уровень громкости (в децибелах) ограничен 85 дБ, но можно выбрать и более низкую максимальную громкость. Выбирайте доступное время воспроизведения за день или за неделю, и голосовое уведомление напомнит ребенку, что время вышло!