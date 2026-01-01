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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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Moving SoundБеспроводные накладные наушники

TAMS1BK/00

1 награда

Доступные варианты

Цвет — желтый
Цвет — желтый
Черный
Черный

Ringo Duo

Невероятно лёгкие наушники с культовым дизайном 80-х и впечатляющим современным звучанием. Используйте их в беспроводном или проводном режиме, а чёрные, жёлтые и оранжевые амбушюры помогут максимально подчеркнуть ретро-стиль.

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Ringo Duo

  • Впечатляющий звук. Ретро-дизайн

  • Слушайте без проводов или с кабелем

  • До 26 часов воспроизведения

  • Кабель USB-C в комплекте

Культовый образ 80-х в новом воплощении

Культовый образ 80-х в новом воплощении

Внешний вид возвращает в прошлое. Звук принадлежит настоящему. Благодаря специально настроенным 40 mm излучателям эти накладные наушники обеспечивают тёплое звучание с насыщенными басами и чистым вокалом. Слушайте без проводов или подключите входящий в комплект кабель USB-C.

Невесомая посадка и сменные амбушюры в ретроцветах

Невесомая посадка и сменные амбушюры в ретроцветах

Наушники Ringo Duo весят всего 80 g, а невесомое оголовье легко регулируется для идеальной посадки. В комплект входят три пары сменных амбушюров — чёрные, жёлтые и оранжевые, так что вы можете сочетать даже несочетаемое.

Длительное время работы и быстрая зарядка

Длительное время работы и быстрая зарядка

Полного заряда, занимающего 2 часа через USB-C, хватает до 26 часов воспроизведения. Если нужна быстрая подзарядка, всего 15 минут зарядки этих накладных наушников обеспечат ещё 6 часов воспроизведения.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение TPV_PBTAWARD156

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