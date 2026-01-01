Невесомая посадка и сменные амбушюры в ретроцветах

Наушники Ringo Duo весят всего 80 g, а невесомое оголовье легко регулируется для идеальной посадки. В комплект входят три пары сменных амбушюров — чёрные, жёлтые и оранжевые, так что вы можете сочетать даже несочетаемое.