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TAMS1BK/00
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Ringo Duo
Невероятно лёгкие наушники с культовым дизайном 80-х и впечатляющим современным звучанием. Используйте их в беспроводном или проводном режиме, а чёрные, жёлтые и оранжевые амбушюры помогут максимально подчеркнуть ретро-стиль.
Впечатляющий звук. Ретро-дизайн
Слушайте без проводов или с кабелем
До 26 часов воспроизведения
Кабель USB-C в комплекте
Внешний вид возвращает в прошлое. Звук принадлежит настоящему. Благодаря специально настроенным 40 mm излучателям эти накладные наушники обеспечивают тёплое звучание с насыщенными басами и чистым вокалом. Слушайте без проводов или подключите входящий в комплект кабель USB-C.
Наушники Ringo Duo весят всего 80 g, а невесомое оголовье легко регулируется для идеальной посадки. В комплект входят три пары сменных амбушюров — чёрные, жёлтые и оранжевые, так что вы можете сочетать даже несочетаемое.
Полного заряда, занимающего 2 часа через USB-C, хватает до 26 часов воспроизведения. Если нужна быстрая подзарядка, всего 15 минут зарядки этих накладных наушников обеспечат ещё 6 часов воспроизведения.
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