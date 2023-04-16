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Больше не доступен

Полностью беспроводные наушники

TAT2206BK/00

3.7
| (7) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Зеленый
Зеленый
Розовый
Розовый
Черное
Черное
Полная готовность к действию
Разве есть что-то полезнее, чем полностью беспроводные наушники с зарядным футляром, который поместится даже в кармане джинсов? Эти наушники-вкладыши с защитой от влаги и пота обеспечат великолепное звучание и до 18 часов работы в режиме воспроизведения.
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Полная готовность к действию

  • Вакуумные наушники-вкладыши

  • Сверхкомпактный футляр для зарядки

  • Класс защиты от влаги IPX4

  • До 18 часов воспроизведения

Защита от брызг и пота IPX4

Защита от брызг и пота IPX4

Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.

Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

Сверхкомпактный футляр для зарядки, до 12 часов работы в режиме воспроизведения

Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 12 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.

Надежная и комфортная посадка

Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.7

из 5

7

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

2

16/04/2023

Україна

Україна

Хороша якість і прекрасний звук

Через індивідуальні особливості вух не всі можуть швидко обрати навушники для комфортного прослуховування музики. Більшість навушників з моїх вух випадають. Якщо в пристрої є авто вимикання звуку при знятті навушника - постійно спрацьовує датчик. Коли намагаєшся вставити навушник назад - спрацьовують сенсорні команди (якщо вони є). В навушниках Philips tat 2206 немає авто вимикання звуку при знятті і кнопки для перемикання музики фізичні. Кнопки натискаються без зусиль. Для себе я обрала найбільший розмір амбушур і навушники випадають дуже рідко. Основні плюси хороший звук, мікрофон добре працює (можно говорити по телефону, записувати голосові).

Плюсы

Чистий звук, хороший мікрофон

Минусы

Ціна зависока, але якщо вони пропрацюють довго, то вона виправдана

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT2206WT Справжні бездротові навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT2206WT Справжні бездротові навушники

16/02/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Навушники якісні, приємно здивували

Приємний звук, зручні у використанні, швидко під'єднуються по BLUETOOTH

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT2206BK Справжні бездротові навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT2206BK Справжні бездротові навушники

18/02/2022

Україна

Україна

для не очень частого использования пойдет

заряд держат хорошо. более - мене нормальные наушники/ рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT2206BK Полностью беспроводные наушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT2206BK Полностью беспроводные наушники

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