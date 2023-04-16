Користуюся ще близько 2 місяцві, і не можу ніяк розібратися, як паузу робити і попередній трек переключити( Зазвичай 1 раз нажимаєш і пауза, а тут раз нажав і виключеня пристрою. два рази - трек вперед. от і всі здібності данної моделі, а ще інколи один навушник. коли виймаєш з підзарядки, не включається, то треба знову класти в зарядку і дивитись, щоб там загорілись на обох навушниках сині лампочки, звук зникає на 2-3 секунди або плаває.