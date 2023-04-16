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Больше не доступен
TAT2206GR/00
Вакуумные наушники-вкладыши
Сверхкомпактный футляр для зарядки
Класс защиты от влаги IPX4
До 18 часов воспроизведения
Класс защиты от влаги IPX4 и мощные 6-мм излучатели обеспечат превосходное звучание этих наушников в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание пота — вам не придется волноваться о целостности наушников во время дождя.
Отправляйтесь в путь с футляром для зарядки в кармане. Одна зарядка обеспечит до 6 часов работы в режиме воспроизведения, а полностью заряженный футляр обеспечит до 12 дополнительных часов работы. Быстрой 15-минутной зарядки в футляре хватит на 1 час воспроизведения. Полная зарядка футляра занимает 2 часа и выполняется через подключение USB-C.
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.
3.7
из 5
7
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
NikaCaptain
16/04/2023
Україна
Хороша якість і прекрасний звук
Через індивідуальні особливості вух не всі можуть швидко обрати навушники для комфортного прослуховування музики. Більшість навушників з моїх вух випадають. Якщо в пристрої є авто вимикання звуку при знятті навушника - постійно спрацьовує датчик. Коли намагаєшся вставити навушник назад - спрацьовують сенсорні команди (якщо вони є). В навушниках Philips tat 2206 немає авто вимикання звуку при знятті і кнопки для перемикання музики фізичні. Кнопки натискаються без зусиль. Для себе я обрала найбільший розмір амбушур і навушники випадають дуже рідко. Основні плюси хороший звук, мікрофон добре працює (можно говорити по телефону, записувати голосові).
Плюсы
Чистий звук, хороший мікрофон
Минусы
Ціна зависока, але якщо вони пропрацюють довго, то вона виправдана
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT2206WT Справжні бездротові навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT2206WT Справжні бездротові навушники
Skrebo
16/02/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Навушники якісні, приємно здивували
Приємний звук, зручні у використанні, швидко під'єднуються по BLUETOOTH
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT2206BK Справжні бездротові навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT2206BK Справжні бездротові навушники
illuminat
18/02/2022
Україна
для не очень частого использования пойдет
заряд держат хорошо. более - мене нормальные наушники/ рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT2206BK Полностью беспроводные наушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAT2206BK Полностью беспроводные наушники