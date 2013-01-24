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    Полностью беспроводные наушники-вкладыши

    TAT5505BK/00
    Общая оценка / 5
    • Ваш звук. Ваш стиль. Ваш звук. Ваш стиль. Ваш звук. Ваш стиль.
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      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      TAT5505BK/00
      Общая оценка / 5

      Ваш звук. Ваш стиль.

      Слушайте музыку или отвечайте на звонки — эти элегантные беспроводные наушники знают толк в звуке. Активное шумоподавление убирает фоновый шум, а с помощью приложения Philips Headphones можно выбрать подходящие настройки звука. Чтобы приостановить воспроизведение, выньте наушник из уха. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      Ваш звук. Ваш стиль.

      Слушайте музыку или отвечайте на звонки — эти элегантные беспроводные наушники знают толк в звуке. Активное шумоподавление убирает фоновый шум, а с помощью приложения Philips Headphones можно выбрать подходящие настройки звука. Чтобы приостановить воспроизведение, выньте наушник из уха. Узнать обо всех преимуществах

      Ваш звук. Ваш стиль.

      Слушайте музыку или отвечайте на звонки — эти элегантные беспроводные наушники знают толк в звуке. Активное шумоподавление убирает фоновый шум, а с помощью приложения Philips Headphones можно выбрать подходящие настройки звука. Чтобы приостановить воспроизведение, выньте наушник из уха. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники-вкладыши

      Ваш звук. Ваш стиль.

      Слушайте музыку или отвечайте на звонки — эти элегантные беспроводные наушники знают толк в звуке. Активное шумоподавление убирает фоновый шум, а с помощью приложения Philips Headphones можно выбрать подходящие настройки звука. Чтобы приостановить воспроизведение, выньте наушник из уха. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники-вкладыши

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Ваш звук. Ваш стиль.

        • 8-мм излучатели, закрытое оформление
        • Активное шумоподавление
        • Черный
        • Bluetooth®
        Элегантный дизайн и гибридное активное шумоподавление

        Элегантный дизайн и гибридное активное шумоподавление

        Эти полностью беспроводные наушники звучат также хорошо, как и выглядят: с ними ваша музыка на ходу будет звучать лучше. Гибридное активное шумоподавление снижает уровень внешних звуков, и вы остаетесь наедине со своей музыкой. Чтобы слышать окружение, предусмотрен режим восприятия внешних звуков.

        Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

        Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

        Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

        Мощный излучатель 8 мм с неодимовыми магнитами. Энергичный бас, чистый звук

        Мощный излучатель 8 мм с неодимовыми магнитами. Энергичный бас, чистый звук

        Для путешествий, работы из дома, отдыха. Излучатели 8 мм с неодимовыми магнитами обеспечивают отличный звук, что бы вы ни слушали. Если вытащить наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.

        Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

        Стабильное подключение. Встроенные элементы управления

        Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершено подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

        Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

        Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте, и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.

        Футляр для зарядки. До 20 часов воспроизведения

        До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки и 5 часов воспроизведения без подзарядки (4,5 часа с включенным активным шумоподавлением). Быстрая 15-минутная зарядка дает дополнительно 1 час воспроизведения. Зарядка футляра занимает два часа с помощью кабеля USB-C.

        Овальная акустическая трубка. Силиконовые амбушюры

        Овальная акустическая трубка обеспечивает удобную и надежную посадку наушника в ухе и служит для пассивной шумоизоляции. В комплект входят большие, средние и маленькие силиконовые амбушюры, чтобы вы могли подобрать наиболее подходящий для себя размер.

        Защита от брызг и пота IPX5

        Эти полностью беспроводные наушники имеют класс водостойкости IPX5 и устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.

        Технические характеристики

        • Подключения

          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Профили Bluetooth
          • AVRCP
          • A2DP
          • Громкая связь
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Габариты изделия

          высота
          3,2  см
          ширина
          7,4  см
          Глубина
          3,6  см
          Длина кабеля
          0  см
          Вес
          0,064  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          17  см
          ширина
          9,5  см
          Глубина
          5  см
          Вес брутто
          0,237  кг
          Вес нетто
          0,091  кг
          Вес упаковки
          0,146  кг
          EAN
          48 95229 11038 0
          Количество изделий в упаковке
          1

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          34  см
          ширина
          33,5  см
          высота
          24,5  см
          Вес брутто
          6,837  кг
          Вес упаковки
          4,653  кг
          GTIN
          1 48 95229 11038 7
          Вес нетто
          2,184  кг

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          16  см
          ширина
          16  см
          высота
          11  см
          Вес брутто
          0,78  кг
          Вес упаковки
          0,507  кг
          GTIN
          2 48 95229 11038 4
          Вес нетто
          0,273  кг

        • Аксессуары

          Краткое руководство пользователя
          Да
          Кабель USB
          Кабель USB-C
          Накладки для наушников
          3 размера

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • удержание вызова
          • Отключение микрофона
          • Сбросить вызов
          • Переключение между 2 вызовами

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время воспроизведения музыки
          5+15  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          80 ч
          Время разговора
          5 ч
          Время зарядки
          2  ч

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Тип магнита
          NdFeB
          Диаметр излучателя
          8 мм
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          5  мВт
          Чувствительность
          105 дБ (1 кГц)

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Насадки трех размеров
        • Зарядный кабель USB

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