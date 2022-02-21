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Больше не доступен
TAT5505BK/00
8-мм излучатели, закрытое оформление
Активное шумоподавление
Черный
Bluetooth®
Эти полностью беспроводные наушники звучат также хорошо, как и выглядят: с ними ваша музыка на ходу будет звучать лучше. Гибридное активное шумоподавление снижает уровень внешних звуков, и вы остаетесь наедине со своей музыкой. Чтобы слышать окружение, предусмотрен режим восприятия внешних звуков.
Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.
Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте, и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.
4.0
из 5
2
Отзывы
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Плюсы
Все
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Этот отзыв про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Этот отзыв про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші