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  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
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  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
  • Ваш звук. Ваш стиль.
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  • Ваш звук. Ваш стиль.
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  • Ваш звук. Ваш стиль.

Больше не доступен

5000 seriesПолностью беспроводные наушники-вкладыши

TAT5505BK/00

4
| (2) Отзывы
Ваш звук. Ваш стиль.
Слушайте музыку или отвечайте на звонки — эти элегантные беспроводные наушники знают толк в звуке. Активное шумоподавление убирает фоновый шум, а с помощью приложения Philips Headphones можно выбрать подходящие настройки звука. Чтобы приостановить воспроизведение, выньте наушник из уха.
Посмотреть все преимущества

Ваш звук. Ваш стиль.

  • 8-мм излучатели, закрытое оформление

  • Активное шумоподавление

  • Черный

  • Bluetooth®

Элегантный дизайн и гибридное активное шумоподавление

Элегантный дизайн и гибридное активное шумоподавление

Эти полностью беспроводные наушники звучат также хорошо, как и выглядят: с ними ваша музыка на ходу будет звучать лучше. Гибридное активное шумоподавление снижает уровень внешних звуков, и вы остаетесь наедине со своей музыкой. Чтобы слышать окружение, предусмотрен режим восприятия внешних звуков.

Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

Два микрофона для чистого звучания голоса. Монофонический режим

Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте, и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

4
2
1

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Плюсы

Все

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Этот отзыв про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Этот отзыв про 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

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