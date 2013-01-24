Насыщенные басы
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах
Насыщенные басы
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насыщенные басы
Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах
Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.
Дизайн
Подключения
Звук
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия