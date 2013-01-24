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Наушники с микрофоном

TAUE101WT/00
Общая оценка / 5
  • Насыщенные басы Насыщенные басы Насыщенные басы
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    Наушники с микрофоном

    TAUE101WT/00
    Общая оценка / 5

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники с микрофоном

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Наушники с микрофоном

    Насыщенные басы

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Насыщенные басы

      для улучшения звучания

      • 14,2-мм излучатели, открытое оформление
      • Наушник-вкладыш
      Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

      Излучатели 14,2 мм для насыщенных басов и четкого звучания

      Качественные излучатели 14,2 мм с неодимовыми магнитами гарантируют насыщенные басы и четкое звучание.

      Для комфортной посадки учитывается строение уха

      При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

      Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения

      Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения

      Излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

      Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля в целях улучшения чувствительности в звуковой катушке, улучшения НЧ характеристик и качественного сбалансированного звучания.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Подключения

        Длина кабеля
        1,2  м

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        5  мВт
        Чувствительность
        106  дБ
        Диаметр излучателя
        14,2  миллиметра

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,55  кг
        GTIN
        2 48 95229 10057 6
        высота
        11,7  см
        Длина
        31  см
        Вес нетто
        1,44  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        0,11  кг
        ширина
        16,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        6,8  кг
        GTIN
        1 48 95229 10057 9
        высота
        26  см
        Длина
        34,7  см
        Вес нетто
        5,76  кг
        Количество потребительских упаковок
        96
        Вес упаковки
        1,04  кг
        ширина
        32,5  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        48 95229 10057 2
        Вес брутто
        0,0757  кг
        высота
        17,1  см
        Вес нетто
        0,06  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Вес упаковки
        0,0157  кг
        ширина
        5  см

      • Габариты изделия

        Длина кабеля
        0  см
        Глубина
        2,1  см
        высота
        14,6  см
        Вес
        0,0654  кг
        ширина
        4,9  см

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