Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Shaver 3000X Series

    Электробритва для сухого/влажного бритья

    X3051/00
    Общая оценка / 5
    • Комфортное и гладкое бритье Комфортное и гладкое бритье Комфортное и гладкое бритье
      -{discount-value}

      Shaver 3000X Series Электробритва для сухого/влажного бритья

      X3051/00
      Общая оценка / 5

      Комфортное и гладкое бритье

      Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver 3000X Series Электробритва для сухого/влажного бритья

      Комфортное и гладкое бритье

      Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах

      Комфортное и гладкое бритье

      Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver 3000X Series Электробритва для сухого/влажного бритья

      Комфортное и гладкое бритье

      Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Shaver 3000X Series

        Shaver 3000X Series

        Электробритва для сухого/влажного бритья

        - {discount-value}

        Итого:

        Комфортное и гладкое бритье

        С технологией SkinProtect

        • Лезвия PowerCut
        • Сухое и влажное бритье
        • Антикоррозийная бритвенная система
        • Гибкие головки 4D
        Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

        Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

        27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.

        Влажное и сухое бритье перед зеркалом и в душе

        Влажное и сухое бритье перед зеркалом и в душе

        Выбирайте между удобным сухим бритьем или используйте любимую пену либо гель для освежающего влажного бритья даже в душе.

        Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для комфортного бритья

        Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для комфортного бритья

        Гибкие головки двигаются в четырех направлениях для поддержания оптимального контакта с кожей и защиты от порезов и ссадин.

        Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

        Антикоррозийная бритвенная система с комфортом для кожи

        Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали хирургического стандарта, которая защищена от коррозии и образования бактерий, а также защищает кожу.

        Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

        Откидной триммер для подравнивания усов и бакенбард

        Создайте образ с идеальными усами и бакенбардами с помощью выдвижного триммера.

        45 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

        45 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 1 часа

        Всего за 1 час никель-металл-гидридный аккумулятор большой емкости полностью зарядится, и его хватит примерно на 15 сеансов бритья. Спешите? Быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс бритья.

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Головка бритвы открывается одним касанием кнопки для удобной промывки проточной водой.

        Эргономичный дизайн для удобства использования

        Эргономичный дизайн для удобства использования

        Всегда удобный хват. Эргономичная прорезиненная ручка обеспечит безопасность и комфорт, даже если держать бритву мокрыми руками.

        Индикатор заряда аккумулятора поможет понять, когда требуется зарядить его

        Индикатор заряда аккумулятора поможет понять, когда требуется зарядить его

        Разряженный аккумулятор больше не станет неожиданностью. Индикатор заряда позволит оценить текущий заряд аккумулятора и проверить состояние зарядки.

        Удобная зарядка

        Удобная зарядка

        Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support

        С заботой о вас и нашей планете

        С заботой о вас и нашей планете

        Упаковка этой бритвы не содержит пластик и на 90 % состоит из переработанных материалов, а наше производство лезвий использует 100 % электричества из возобновляемых источников.

        Влагозащита для удобной очистки и бритья в душе

        Влагозащита для удобной очистки и бритья в душе

        Промывайте проточной водой и брейтесь в душе. Класс защиты от влаги IPX7 означает, что бритва выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

        • Аксессуары

          Обслуживание
          Защитная крышка
          Откидной триммер входит в комплект
          Да

        • Мощность

          Время работы
          45 минут — 15 сеансов бритья
          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный аккумулятор
          Быстрая зарядка
          Да, 5 минут
          Время зарядки
          1 час для полной зарядки

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Ручка
          Эргономичная ручка

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          • Система лезвий PowerCut
          • 27 самозатачивающихся лезвий
          • 55,000 режущих движений в минуту
          Гибкость головки
          Гибкие головки 4D

        • Удобство использования

          Дисплей
          Индикатор зарядки
          Очистка
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой
          Сухое и влажное бритье
          Сухое и влажное бритье
          При работе
          Питание только от аккумулятора
          Водонепроницаемые
          • Влагозащита IPX7
          • Для использования в душе

        • Технология SkinProtect

          Защита кожи
          Антикоррозийная бритвенная система

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

            Быстрые ссылки:

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips
            Контакты

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.