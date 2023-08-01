Shaver 3000X Series

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Комфортное и гладкое бритье
Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и гладкое бритье
Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах
Комфортное и гладкое бритье
Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Комфортное и гладкое бритье
Электробритва Philips серии 3000X обеспечит комфортное и безупречное сухое и влажное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut, поддержка влажного и сухого бритья и выдвижной триммер делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва для сухого/влажного бритья
Итого:
27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.
Выбирайте между удобным сухим бритьем или используйте любимую пену либо гель для освежающего влажного бритья даже в душе.
Гибкие головки двигаются в четырех направлениях для поддержания оптимального контакта с кожей и защиты от порезов и ссадин.
Лезвия нашей бритвы изготовлены из гипоаллергенной стали хирургического стандарта, которая защищена от коррозии и образования бактерий, а также защищает кожу.
Создайте образ с идеальными усами и бакенбардами с помощью выдвижного триммера.
Всего за 1 час никель-металл-гидридный аккумулятор большой емкости полностью зарядится, и его хватит примерно на 15 сеансов бритья. Спешите? Быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс бритья.
Головка бритвы открывается одним касанием кнопки для удобной промывки проточной водой.
Всегда удобный хват. Эргономичная прорезиненная ручка обеспечит безопасность и комфорт, даже если держать бритву мокрыми руками.
Разряженный аккумулятор больше не станет неожиданностью. Индикатор заряда позволит оценить текущий заряд аккумулятора и проверить состояние зарядки.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support
Упаковка этой бритвы не содержит пластик и на 90 % состоит из переработанных материалов, а наше производство лезвий использует 100 % электричества из возобновляемых источников.
Промывайте проточной водой и брейтесь в душе. Класс защиты от влаги IPX7 означает, что бритва выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.
Аксессуары
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
Технология SkinProtect
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