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с зарядной станцией
Темный, коричневатый металлик
Подключение к приложению HomeRun
Робот-пылесос проводит сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий за один проход, собирая тонкий слой пыли, который скапливается на полу каждый день. Он собирает больше пыли, чем при обычной сухой уборке пылесосом, чтобы вы могли ходить дома босиком и не беспокоиться о грязи на стопах.
Приложение для робота Philips HomeRun предназначено для максимально интуитивной работы и подойдет даже новичкам. В нем представлены пошаговые инструкции и полезные видео, которые помогут вам эффективно пользоваться роботом-пылесосом. Приложение подключается к роботу для управления, создания журналов и проверки состояния компонентов, также отображая в режиме реального времени текущую область уборки.
Сверхвысокая мощность всасывания (тщательно проверенная при давлении до 4000 Па) позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи под ногами, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в щелях и коврах.
4.6
из 5
31
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
Montajhnik
09/12/2025
Україна
Проверенный покупатель
Незамінний помічник у квартирі
Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є
Плюсы
За те що чудово виконує свої функції
Минусы
Немає недоліків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
July6577
06/03/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Найкращий помічник!!!
Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Анаконда
03/03/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Робот пылесос очень нам понравился,классный!
Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття