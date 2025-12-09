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Все серии

  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий
  • Сухая и влажная уборка без лишних усилий

HomeRun серии 3000 AquaРобот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU3000/01

4.6
| (31) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Сухая и влажная уборка без лишних усилий
Наслаждайтесь идеальной уборкой каждый день и без лишний усилий. Этот робот-пылесос имеет высокую мощность всасывания и обеспечивает сухую + влажную уборку за один проход. Робот автоматически повышает мощность всасывания при обнаружении ковровых покрытий.
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Сухая и влажная уборка без лишних усилий

  • с зарядной станцией

  • Темный, коричневатый металлик

  • Подключение к приложению HomeRun

Устраняет больше мелкой пыли

Устраняет больше мелкой пыли

Робот-пылесос проводит сухую и влажную уборку твердых напольных покрытий за один проход, собирая тонкий слой пыли, который скапливается на полу каждый день. Он собирает больше пыли, чем при обычной сухой уборке пылесосом, чтобы вы могли ходить дома босиком и не беспокоиться о грязи на стопах.

Интуитивное устройство, которое подойдет даже новичкам

Интуитивное устройство, которое подойдет даже новичкам

Приложение для робота Philips HomeRun предназначено для максимально интуитивной работы и подойдет даже новичкам. В нем представлены пошаговые инструкции и полезные видео, которые помогут вам эффективно пользоваться роботом-пылесосом. Приложение подключается к роботу для управления, создания журналов и проверки состояния компонентов, также отображая в режиме реального времени текущую область уборки.

Сверхвысокая мощность всасывания, собирает крупную грязь

Сверхвысокая мощность всасывания, собирает крупную грязь

Сверхвысокая мощность всасывания (тщательно проверенная при давлении до 4000 Па) позволяет роботу собирать даже крупную грязь, например крошки. Он избавит вас от ежедневного скопления грязи под ногами, а также устранит мелкую пыль, которая образуется в щелях и коврах.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

31

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

3

09/12/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Незамінний помічник у квартирі

Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є

Плюсы

За те що чудово виконує свої функції

Минусы

Немає недоліків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

06/03/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Найкращий помічник!!!

Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

03/03/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Робот пылесос очень нам понравился,классный!

Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

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