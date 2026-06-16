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HomeRun серии 3000 Aqua Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

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HomeRun серии 3000 AquaРобот-пылесос для сухой и влажной уборки

XU3000/01

HomeRun серии 3000 Aqua Робот-пылесос для сухой и влажной уборки

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Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 471.4 kB
  • 13 March 2026

XU3000 Quick Start Guide

  • PDF файл, 3.9 MB
  • 13 March 2026

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