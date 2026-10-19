КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Главная страница поддержки

Служба поддержки Philips

С помощью молокоотсоса Avent не удается сцедить молоко или его слишком мало

Если использование молокоотсоса Philips Avent не приносит желаемых результатов, ознакомьтесь с советами и рекомендациями.

Информация на данной странице относится к моделям: SCF332/01, SCF332/31, SCF301/02. Показать больше  ›

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь

Ищете что-то другое?

Ознакомьтесь с другими вариантами поддержки Philips

Служба поддержки Philips