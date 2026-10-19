Служба поддержки Philips С помощью молокоотсоса Avent не удается сцедить молоко или его слишком мало

Если использование молокоотсоса Philips Avent не приносит желаемых результатов, ознакомьтесь с советами и рекомендациями.

Для сцеживания молока нужна практика Если во время сцеживания поступает слишком мало молока или его нет совсем, но прибор работает, помните: сцеживание с помощью молокоотсоса требует практики. Чтобы наладить сцеживание, вам может потребоваться несколько попыток. Советы и подсказки Выберите свободное время, когда вас никто не побеспокоит. Возьмите на руки малыша или положите рядом его фотографию. Это будет способствовать приливу молока. Теплый душ или ванна перед сцеживанием помогут расслабиться и сделают процедуру сцеживания более приятной. Теплый компресс, вкладыш с термогелем Philips Avent или массаж груди в течение нескольких минут перед сцеживанием может также стимулировать прилив молока и уменьшить неприятные ощущения в груди. Можно сцеживать молоко с одной груди и одновременно кормить ребенка другой или продолжить сцеживание сразу после кормления. Попробуйте сцеживать молоко утром. После кормления перед началом сцеживания должно пройти не менее часа. Периодическая смена положения молокоотсоса стимулирует приток молока. Во время сцеживания сосок не должен быть зажат. Примечание Если молоко НЕ поступает, не продолжайте сцеживание дольше 5 минут. Попробуйте провести сцеживание в другое время. Если во время сцеживания возникают неприятные ощущения, прекратите использование молокоотсоса и обратитесь к врачу или консультанту по грудному вскармливанию. Сразу после рождения ребенка лактация низкая. Не стоит беспокоиться, так как малышу также не требуется большое количество. Если вы чувствуете себя неуверенно, проконсультируйтесь с акушером, семейным доктором или специалистом по грудному вскармливанию.