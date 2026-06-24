На кофемашине Philips появился код ошибки

Ошибка 01 означает, что кофемолка в кофемашине не работает должным образом из-за засорившейся воронки с кофе.

Чтобы решить эту проблему, устраните засор в воронке с кофе (с помощью ложки для кофе или пылесоса, как указано ниже):



1. Выключите кофемашину, а затем подождите, пока она перестанет издавать шум. Это может занять 15–20 секунд.

2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу.

3. Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки. Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в воронку снизу.

4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. При этом может потребоваться небольшое усилие.

5. Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.

6. Затем установите насадку пылесоса у выходного отверстия воронки для кофе и прикройте воронку для молотого кофе рукой. Или наоборот, поместите пылесос сверху и прикройте нижнюю часть воронки с кофе.

7. Установите варочную группу обратно. Затем включите кофемашину и приготовьте эспрессо.

8. После приготовления эспрессо проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. Если забилась, повторно проведите процедуру очистки.

Не наливайте воду в контейнер для кофейных зерен, чтобы избежать засорения воронки с кофе.