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На кофемашине Philips появился код ошибки

Если на кофемашине Philips отображается код ошибки 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19, ниже вы найдете возможные причины возникновения ошибок и способы их устранения. 

В случае возникновения других ошибок (например, 02, 10, 15 или 22) вам потребуется оформить ремонт кофемашины. Свяжитесь с нами.

Информация на данной странице относится к моделям: EP4443/70 , SM6585/00 , SM6480/00 . Показать больше  ›

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