Горит предупреждающий индикатор на кофемашине Philips

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Если на кофемашине Philips горит предупреждающий индикатор, при этом устройство не отключается, на изображении ниже вы найдете решение проблемы.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что резервуар для воды почти пуст или не установлен.
Чтобы устранить проблему, извлеките резервуар для воды и наполните его водой до отметки Max. Убедитесь, что резервуар для воды достаточно глубоко вставлен в кофемашину; индикатор должен погаснуть.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что контейнер для кофейной гущи заполнен, и его необходимо опустошить.
Для устранения этой проблемы убедитесь, что кофемашина ВКЛЮЧЕНА во время очистки контейнера для кофейной гущи. Извлеките поддон для капель и очистите контейнер для кофейной гущи. Установите все детали на место.
Если горит этот предупреждающий индикатор, значит контейнер для кофейной гущи/поддон для капель установлен неправильно либо открыта сервисная дверца.
Для устранения проблемы должным образом установите контейнер для кофейной гущи и поддон для капель и проверьте, что они расположены корректно. Извлеките резервуар для воды и убедитесь, что сервисная дверца закрыта.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что варочная группа не установлена, установлена неправильно или заблокирована.
Для решения проблемы выполните следующие действия:
1. Полностью отключите кофемашину
2. Извлеките резервуар для воды и откройте сервисную дверцу.
3. Извлеките варочную группу и промойте ее теплой проточной водой. Установите ее обратно в кофемашину до щелчка.
4. Закройте сервисную дверцу, установите резервуар для воды на место.
5. Снова включите кофемашину.
Примечание. Если вы обнаружили в контейнере для кофейной гущи сухой молотый кофе, в варочной группе было слишком много молотого кофе, и он просыпался. Для приготовления предварительно молотого кофе возьмите одну полную ложку кофе и засыпьте кофе в отделение с крышкой на верхней панели устройства.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что в кофемашину попал воздух. Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
1. Налейте воду в резервуар
2. Разместите чашку под классическим капучинатором и нажмите мигающую кнопку запуска/остановки. Обратите внимание, что для удаления воздуха кофемашина начнет подачу горячей воды.
Если это не помогло устранить проблему, выполните следующие действия:
1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките из него фильтр AquaClean (при наличии).
3. Наполните резервуар свежей водой и установите его на место.
4. Снова включите кофемашину и дайте ей нагреться.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
6. При успешной подаче воды установите на место фильтр AquaClean на место и повторно запустите подачу 2–3 порций горячей воды.
Если этот предупреждающий индикатор мигает оранжевым, это означает, что необходимо выполнить замену/установку фильтра AquaClean, а также активировать его. После установки и активации фильтра этот индикатор загорится синим.
Подробные пошаговые инструкции по очистке кофемашины от накипи см. в руководстве по эксплуатации или в видеоруководстве ниже.
Если горит этот предупреждающий индикатор, это означает, что необходимо выполнить очистку кофемашины от накипи.
Подробные пошаговые инструкции по очистке кофемашины от накипи см. в руководстве по эксплуатации или в видеоруководстве ниже.
Если мигают все предупреждающие индикаторы, это означает, что вам необходимо выполнить сброс кофемашины. Для этого выполните следующие действия:
1. Выключите кофемашину и отключите ее от электросети.
2. Извлеките фильтр для воды AquaClean (при его наличии) из резервуара для воды.
3. Наполните резервуар для воды и установите его обратно в кофемашину.
4. Откройте крышку отделения для предварительно помолотого кофе и проверьте, что крышка не засорилась молотым кофе. Если вы видите, что она засорена, очистите ее ручкой ложки для кофе.
5. Подключите устройство к электросети и включите его.
6. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порции горячей воды.
Примечание. Если индикаторы продолжают мигать, проблема может быть связана с перегревом кофемашины. Выключите устройство, подождите 30 минут и повторно включите его. Если индикаторы продолжают мигать, обратитесь в местный центр поддержки потребителей.
Индикатор Wi-Fi отключен
- Кофемашина не подключена к домашней сети Wi-Fi (не выполнена первоначальная настройка Wi-Fi).
- Модуль Wi-Fi на кофемашине отключен.
- Проблема с подключением к домашней сети Wi-Fi.
- Подключение к домашней сети Wi-Fi прервано, поскольку был установлен другой маршрутизатор домашней сети либо были изменены имя/пароль сети.
- Слишком большое расстояние между кофемашиной и маршрутизатором.
Индикатор Wi-Fi горит
- Настройка Wi-Fi была выполнена, и кофемашина подключена к домашней сети Wi-Fi.
Индикатор Wi-Fi продолжает гореть после выключения кофемашины.
- Для обновления устройства модуль Wi-Fi должен быть активен, что отражает горящий индикатор Wi-Fi.
Индикатор Wi-Fi мигает
- Кофемашина находится в режиме настройки Wi-Fi. Кнопки на кофемашине не работают.
- Если кофемашина уже была подключена к сети, мигающий индикатор означает, что устройство пытается повторно подключиться к домашней сети Wi-Fi.
- Если кофемашина подключена к сети Wi-Fi, медленное мигание индикатора означает, что выполняется обновление встроенного ПО устройства. Обновление может занять несколько минут; во время обновления функции кофемашины будут заблокированы.
Информация на данной странице относится к моделям: EP5544/50 , EP4443/70 , EP2330/10 . Показать больше ›
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