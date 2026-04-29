Горит предупреждающий индикатор на кофемашине Philips

Если этот предупреждающий индикатор мигает оранжевым, это означает, что необходимо выполнить замену/установку фильтра AquaClean, а также активировать его. После установки и активации фильтра этот индикатор загорится синим.

Подробные пошаговые инструкции по очистке кофемашины от накипи см. в руководстве по эксплуатации или в видеоруководстве ниже.