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Горит предупреждающий индикатор на кофемашине Philips

Если на кофемашине Philips горит предупреждающий индикатор, при этом устройство не отключается, на изображении ниже вы найдете решение проблемы.

Горит предупреждающий индикатор на кофемашине Philips

Информация на данной странице относится к моделям: EP5544/50 , EP4443/70 , EP2330/10 . Показать больше  ›

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