Кофемашина Philips уведомляет о необходимости очистки от накипи после установки фильтра AquaClean

После установки и включения фильтра AquaClean индикатор AquaClean загорится синим цветом, подтверждая, что фильтр для воды AquaClean включен.



Если индикатор AquaClean не горит синим светом, значит, фильтр не работает, и его необходимо установить и включить. Для этого следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:



1. Потрясите фильтр в течение 5 секунд.

2. Поместите фильтр в перевернутом положении в кувшин с холодной водой, немного потрясите/надавите на него и подождите, пока из него не выйдет воздух.

3. Теперь фильтр готов к использованию и может быть установлен в резервуар для воды.

4. Включите кофемашину.

5. Установите фильтр в вертикальном положении, вставив его в крепление для фильтра в резервуаре для воды. Надавите на фильтр так, чтобы он опустился максимально низко.

6. Налейте в резервуар чистую воду до отметки MAX и установите его в кофемашину.

7. Нажмите и удерживайте значок фильтра AquaClean в течение 3 секунд, пока индикаторы не начнут мигать.

8. Поместите емкость под носик подачи горячей воды и нажмите кнопку запуска. Кофемашина начнет подавать теплую воду.

9. По завершении процедуры индикатор фильтра AquaClean загорится синим светом, указывая на то, что фильтр для воды AquaClean включен.



Помогли ли решения устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.