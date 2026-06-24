Настройка кофемолки на эспрессо-кофемашине Saeco

Настроить помол можно с помощью регулятора степени помола в контейнере для кофейных зерен. В зависимости от модели кофемашины может потребоваться ключ регулировки (ручка ложки для предварительно молотого кофе).

1. Поставьте чашку под носик выхода кофе.

2. Нажмите кнопку "Espresso" для приготовления эспрессо.

3. Когда кофемолка начнет молоть кофе (для кофемашин с ключом регулировки): разместите ключ регулировки на регуляторе (изобр. 1), затем нажмите на регулятор и поверните его влево или вправо. Для кофемашин без ключа регулировки: вручную нажмите на регулятор и поверните его влево или вправо (см. изобр. 2).

4. Для регулировки помола поверните его на один оборот влево или вправо. На кофемашине степень помола отображается числовым значением или точкой соответствующего размера. Чем меньше точка, тем меньше помол. Чем меньше число, тем меньше помол.

5. Приготовьте 2-3 чашки кофе, чтобы подобрать нужную степень помола. SAS (адаптивный датчик Saeco) должен корректировать количество времени, в течение которого кофемолка вращается, чтобы обеспечить оптимальное количество кофе для приготовления эспрессо.