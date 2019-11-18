До +150% більше видимості*



Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління створено на основі технології Philips Xenon для максимальної ефективності освітлення. Створюючи довший пучок світла та забезпечуючи на 150%* більше видимості, лампи X-tremeVision 2-го покоління дають змогу раніше помічати перешкоди та своєчасно реагувати на них. А завдяки покращеній периферійній видимості Ви зможете швидше помічати небезпеку на узбіччі, зокрема, пішоходів чи перехрестя попереду. Ці лампи яскраво освітлюють кожний горбик, поворот чи небезпеку на дорозі, а тому задовольнять найвимогливіших водіїв і підійдуть для будь-яких умов водіння.