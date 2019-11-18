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      Дізнайтеся про наші автомобільні ксенонові лампи

      Використовуйте більше світла

      Ви коли-небудь чули про ксенонові лампи для фар? Чому ксенонові лампи для фар біліші за галогенні лампи?

      Ксенонова система складається з лампи, стартера і баласту. Зазвичай ксенонова система забезпечує 3200 люмен ± 10% та колірну температуру приблизно 4100–5000 Кельвін залежно від типу лампи. Коли світло вмикається, подається потужне блакитне світло протягом прибл. 2–5 секунд, яке перетворюється на біліше.

      Ксенонові лампи та фари – це відмінна система з погляду кількості світла. Якщо Ви хочете оновити ксенонові лампи, можна вибрати Philips Xenon X-tremeVision 2-го покоління, що забезпечує на +150% краще бачення*.

      З питанням ксенонових ламп для фар Philips Xenon зверніться до одного з наших уповноважених дистриб’юторів, автосервісів та продавців сьогодні!
      * Порівняно з мінімальним дозволеним стандартом (за винятком D2R, що забезпечує на 20% краще бачення).
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        • Прекрасна та потужна проекція пучка світла

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        • Колір та інтенсивність світла, наближені до денного

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        • Надзвичайно довгий термін експлуатації

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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        • Низький рівень споживання енергії

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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        Переваги Xenon 

        Піктограма ефективності освітлення
        Піктограма інтенсивного білого світла
        Піктограма розумного дизайну
        Піктограма довгого терміну експлуатації
        Піктограма дозволу для використання на дорозі
        Піктограма інноваційної технології
        Піктограма технології вигину дуги
        Піктограма високої якості

        Знайдіть відповідні ксенонові лампи для фар автомобіля

        Корисні інструменти для правильного вибору

        Водій
        Стандарт Xenon X-tremeVision gen2
        Ідеальний варіант для заміни 
        Xenon Vision
        Xenon Vision 
        Проявляйте своє захоплення
        Xenon White Vision 2-го покоління
        Xenon WhiteVision 2-го покоління 
        Використовуйте більше світла
        Xenon X-treme Vision 2-го покоління
        Xenon X-tremeVision gen2
        Яскравість
        Стандарт
        До 120%* 
        До 150%* 
        Колір світла
        До 4300 К
        До 5000 К
        До 4800 К
        Асортимент виробів для освітлення дороги фарами 
        D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S
        D1S, D2S, D2R, D3S
        D1S, D2S, D2R, D3S, D4S
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        * Порівняно з мінімальним дозволеним стандартом (за винятком D2R, що забезпечує на 20% краще бачення)
        Стандарт Xenon WhiteVision gen2

        Чому потрібно купувати оригінальні лампи Philips для автомобіля? 

        Сертифікат автентичності – Чому потрібно вибирати лише оригінальні лампи?
        Сертифікат автентичності – Чому потрібно вибирати лише оригінальні лампи?
        Сертифікат автентичності – Чому потрібно купувати оригінальні лампи для автомобіля? (Частина 1)
        Чому потрібно купувати оригінальні лампи для автомобіля? (Частина 1)
        Сертифікат автентичності – Чому потрібно купувати оригінальні лампи для автомобіля? (Частина 2)
        Чому потрібно купувати оригінальні лампи для автомобіля? (Частина 2)
        Сертифікат автентичності – Чому потрібно купувати оригінальні лампи для автомобіля? (Частина 3)
        Чому потрібно купувати оригінальні лампи для автомобіля? (Частина 3)
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        Підтримка автотоварів

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        Де придбати

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        Автомобільні статті

        Автомобільні статті

        Дізнайтеся більше про нашу технологію автомобільного освітлення Philips, інновації та рішення у нашим статтях

        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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