IronCare видаляє накип із водопровідної води для забезпечення оптимальної роботи праски і продовження терміну її служби до 4 разів*. Завдяки універсальному інноваційному фільтру, який підходить для усіх прасок, Ви можете без зайвих зусиль підтримувати чистоту своєї праски.

*Протестовано на серії Philips GC5000 із водою жорсткістю 16,8 dH, посилаючись лише на ефект накипу.