Знайти назву парової праски дуже легко. Просто подивіться на парову праску справа чи зліва. Назва виробу така: Azur Elite, Azur Advanced тощо.
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Знайти назву парової праски дуже легко. Просто подивіться на парову праску справа чи зліва. Назва виробу така: Azur Elite, Azur Advanced тощо.
IronCare видаляє накип із водопровідної води для забезпечення оптимальної роботи праски і продовження терміну її служби до 4 разів*. Завдяки універсальному інноваційному фільтру, який підходить для усіх прасок, Ви можете без зайвих зусиль підтримувати чистоту своєї праски.
*Протестовано на серії Philips GC5000 із водою жорсткістю 16,8 dH, посилаючись лише на ефект накипу.
Рекомендується використовувати воду з-під крана або демінералізовану воду для усіх парових прасок Philips. Демінералізована вода найкраще підходить для запобігання накопиченню вапняку у прасці.
У жодному разі не використовуйте воду для прасування або парфумовану воду у паровій прасці Philips, оскільки праска може забруднитися і поламатися.
Якщо Ви не знаєте, якого способу видалення накипу слід дотримуватися, відповідні інструкції можна знайти в посібнику користувача.
Якщо у Вас більше немає посібника користувача, знайдіть номер моделі праски на прасці (він має виглядати так: GCXXXX ). Знаючи цей номер, Ви можете знайти всю інформацію про виріб на веб-сайті Philips. Якщо Ви маєте запитання, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips
Наша команда обслуговування клієнтів рада допомогти Вам.
Зателефонуйте нам: 0-800-500-697
Понеділок - п'ятниця з 9:00 до 18:00
Дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні