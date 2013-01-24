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    Видалення накипу

      Як чистити парову праску Philips

      видалення накипу з парогенераторів
      видалення накипу з парових прасок
      видалення накипу з відпарювачів для одягу

      Паро-
      генератор

      Парові праски

      Відпарювачі для одягу

      Як чистити парову праску Philips

      видалення накипу з парогенераторів

      Паро-
      генератор

      видалення накипу з парових прасок

      Парові праски

      видалення накипу з відпарювачів для одягу

      Відпарювачі для одягу

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      номер артикулу виробу

      Назву виробу можна знайти збоку на паровій прасці

       

      Знайти назву парової праски дуже легко. Просто подивіться на парову праску справа чи зліва. Назва виробу така: Azur Elite, Azur Advanced тощо.

      Чому потрібно видаляти накип із парової праски?

      Із часом на парових прасках може накопичуватися накип. Що жорсткіша вода у Вашому регіоні, то швидше з’являється накип, який твердне, якщо його не видаляти. Регулярне видалення накипу запобігає виникненню таких проблем, як поява білих/коричневих плям на одязі, коричневої води та протікання. Регулярне чищення праски забезпечує оптимальну подачу пари і подовжує термін експлуатації парових прасок.

      Як чистити парові праски

      Функція самоочищення

      Усі парові праски Philips

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      1. Наповніть резервуар для води та увімкніть пристрій. (Якщо праска має регульовані налаштування, виберіть MAX TEMP та NO STEAM).
      2. Коли індикатор згасне, від’єднайте праску від електромережі й тримайте її над раковиною так, щоб підошва була в горизонтальному положенні.
      3. За допомогою кнопки або селектора увімкніть функцію CALC CLEAN. (Залежить від моделі. За необхідності натисніть та утримуйте).
      4. Легко потрусіть праскою вперед і назад, поки з резервуара не виллється вся вода. Вода, пара та накип виходитимуть із парових отворів.
      5. Нагрійте праску і проведіть нею по тканині, щоб почистити підошву. За необхідності повторіть процес. 

      Подивіться, як чистити праску Philips

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      Функція Quick Calc Release

      Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro ( GC4880, GC4884, GC4885)

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      1. Від’єднайте пристрій від мережі і перевірте, чи він охолонув.
      2. Поставте праску на рівну поверхню і посуньте вгору фіксатор контейнера Quick Calc Release на задній панелі праски.
      3. Вийміть контейнер для накипу. Спорожніть, сполосніть і висушіть його.
      4. Витріть накип або залишки навколо отвору на прасці. Вставте контейнер назад і зафіксуйте. 

      Подивіться, як чистити праску Philips

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      Функція Quick Calc Release

      Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X)

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      1. Від’єднайте пристрій від мережі і перевірте, чи він охолонув.
      2. Тримайте пристрій вертикально над раковиною. Підніміть вгору важіль контейнера Quick Calc Release та вийміть його.
      3. Помийте контейнер Quick Calc Release у воді.
      4. Обережно потрусіть пристроєм, щоб частинки накипу випали з нього.
      5. Вставте контейнер Quick Calc Release назад у пристрій і натисніть на важіль донизу (до “клацання”), щоб зафіксувати контейнер.

      Подивіться, як чистити праску Philips

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      Функція вбудованого контейнера для накипу 

      Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889)

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      1. Наповніть резервуар для води та увімкніть пристрій. (Якщо праска має регульовані налаштування, виберіть MAX TEMP та NO STEAM).
      2. Коли індикатор згасне, від’єднайте праску від електромережі й тримайте її над раковиною так, щоб підошва була в горизонтальному положенні.
      3. За допомогою кнопки або селектора увімкніть функцію CALC CLEAN. (Залежить від моделі. За необхідності натисніть та утримуйте).
      4. Легко потрусіть праскою вперед і назад, поки з резервуара не виллється вся вода. Вода, пара та накип виходитимуть із парових отворів.
      5. Нагрійте праску і проведіть нею по тканині, щоб почистити підошву. За необхідності повторіть процес. 

      Подивіться, як чистити парову праску

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      Фільтр проти накипу IronCare

      Усі парові праски

      IronCare видаляє накип із водопровідної води для забезпечення оптимальної роботи праски і продовження терміну її служби до 4 разів*. Завдяки універсальному інноваційному фільтру, який підходить для усіх прасок, Ви можете без зайвих зусиль підтримувати чистоту своєї праски.

       

      *Протестовано на серії Philips GC5000 із водою жорсткістю 16,8 dH, посилаючись лише на ефект накипу.
      Придбати фільтр

      Часті запитання про парові праски Philips

      Яку воду слід використовувати для запобігання накопиченню вапняку в паровій прасці: демінералізовану воду чи воду для прасування?

      Рекомендується використовувати воду з-під крана або демінералізовану воду для усіх парових прасок Philips. Демінералізована вода найкраще підходить для запобігання накопиченню вапняку у прасці.
       

      У жодному разі не використовуйте воду для прасування або парфумовану воду у паровій прасці Philips, оскільки праска може забруднитися і поламатися.
      Як часто слід видаляти накип із праски для найкращого відпарювання із часом?
      Рекомендується видаляти накип із праски кожні 1–2 місяці. Регулярне чищення праски забезпечує видалення усіх частинок накипу і подовження терміну експлуатації пристрою.
      Чи потрібно видаляти накип із парової праски навіть у разі постійного використання демінералізованої води?
      У разі постійного використання демінералізованої води у прасці накип не утворюватиметься. Проте в деяких прасках індикатор видалення накипу блиматиме на основі тривалості використання пристрою. У такому разі завершіть процедуру видалення накипу, щоб користуватися пристроєм знову.
      Чи потрібно видаляти накип із парової праски навіть у разі постійного спорожнення контейнера Quick Calc Release?
      Так, рекомендується видаляти накип із праски Philips кожні 1–2 місяці. У контейнері Quick Calc Release збирається багато частинок накипу, але не всі. У разі регулярного видалення накипу з праски усі частинки накипу буде видалено, а пристрій працюватиме довше.
      Я точно не знаю, яка в мене модель праски і якого способу видалення накипу потрібно дотримуватися

      Якщо Ви не знаєте, якого способу видалення накипу слід дотримуватися, відповідні інструкції можна знайти в посібнику користувача.

      Якщо у Вас більше немає посібника користувача, знайдіть номер моделі праски на прасці (він має виглядати так: GCXXXX ). Знаючи цей номер, Ви можете знайти всю інформацію про виріб на веб-сайті Philips. Якщо Ви маєте запитання, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips

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