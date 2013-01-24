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    Відповіді на Ваші 10 питань про грудне вигодовування

    Відповіді на Ваші 10 питань про грудне вигодовування

    Час читання: 6 хвилин

     

    Ви знаєте, що Ваше тіло створене для грудного вигодовування, проте було б добре, якби хтось просто розповів про основні моменти на кшталт того, як довго потрібно годувати дитину чи коли звернутися за допомогою, щоб усе це не було настільки приголомшливим. Ми зібрали певні поради щодо грудного вигодовування та відповіли на 10 основних питань про годування грудьми, щоб Ви почували себе впевненішими, коли почнете цей шлях.

    1. Як дізнатися, коли потрібно годувати дитину?

    Найкраще годувати дитину, коли вона виявляє ознаки голоду. Це забезпечує Вашій дитині незрівнянне відчуття комфорту, покращує набирання ваги та урівноважує вироблення молока з потребами малюка. Потрібно стежити за такими ознаками голоду, як смоктання кулачків, хитання головою з одного боку в інший та висовування язичка. Новонароджених потрібно годувати щонайменше 8-12 разів на добу тобто загалом кожні три години (час потрібно рахувати від початку одного вигодовування до початку іншого).

     

    2. Як довго потрібно годувати дитину? 

    Одні малюки не поспішають, а інші – навпаки. Загалом, годування може тривати від 5 хвилин до години (від початку до кінця). Тривалість годування також залежить від ваги, віку й частоти годування дитини.

     

    3. Як довго потрібно годувати кожною груддю?

    Тривалість годування однією груддю залежить від кількості молока в ній. Найкраще спорожнити грудь і лише потім давати іншу. Якщо ж дитина наїдається молоком лише з однієї груді, обов’язково на початку наступного годування дайте іншу.

    4. У мене є певні болісні відчуття. Що робити?

    Легкий біль чи чутливість на початку годування, аж надто коли Ви тільки почали грудне вигодовування – це звичайна річ, однак якщо біль не зникає з часом, цим питанням слід одразу зайнятися. Якщо у Вас регулярний постійний біль, немає потреби ставитися до нього як до такого, який потрібно терпіти. Зазвичай біль під час годування грудьми можна зняти, якщо з урахуванням порад лікаря змінити спосіб прикладання до грудей і техніку годування. Крім того, щоб захистити груди між годуваннями, можна спробувати скористатися захисною накладкою для соска.

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    Philips Avent

    Захисна накладка для соска

    SCF156/01
    Avent
    Загальна оцінка / 5
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      Philips Avent Захисна накладка для соска

      SCF156/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Допомагають годувати грудьми довший час

      Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Допомагають годувати грудьми довший час

      Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги

      Допомагають годувати грудьми довший час

      Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Допомагають годувати грудьми довший час

      Захисну накладку для сосків Philips Avent SCF156/00 виготовлено з надзвичайно тонкого, ніжного силікону без запаху та смаку, що захищає подразнені чи потріскані соски під час годування грудьми. Переглянути усі переваги

      5. Як дізнатися, чи достатньо молока отримує моя дитина?

      Грудне вигодовування справді містить певний елемент таємниці. Немає способу точно дізнатися, скільки молока випиває малюк, однак існують певні показники, за допомогою яких Ви зможете це перевірити:

       

      • вага дитини збільшується під час годування;
      • приблизно на 10-14 день малюк починає важити як після народження.
      • вони продовжують стабільно набирати вагу згідно з очікуваннями.

       

      Який висновок? Найкращим знаком будуть оці пухкі щічки перед Вами. Щаслива, активна дитина, яка росте, – ось найкраще підтвердження того, що у Вас достатньо молока.

       

      6. Я приймаю ліки. Чи можу я й далі годувати грудьми?

      Багато ліків можна приймати під час грудного вигодовування, однак варто завжди уточнювати це у фармацевта.  

       

      • Як щодо алкоголю?

      Краще утримуватися від вживання алкоголю в період грудного вигодовування. Ваш лікар також може більше розповісти про це.

       

      • А як щодо кофеїну?

      Одна чи дві порції напоїв із вмістом кофеїну зазвичай не потурбують Вашу дитину. Це може бути кава, чай чи газований безалкогольний напій. І все ж, надмірна кількість кофеїну може призвести до того, що дитина стане дратівливою або не зможе заснути. А ось для любителів шоколаду є добра новина: помірна кількість шоколаду загалом не завдасть шкоди.

       

      7. Чи потрібно моїй дитині давати інші напої?

      Грудне молоко – це все, що потрібно Вашій дитині впродовж перших 6 місяців життя чи близько того. Дякуємо тобі, грудне молоко!

       

      8. Чи можу я поєднувати грудне вигодовування з іншими способами годування?

      Зазвичай потрібно щонайменше три-шість тижнів виключно грудного вигодовування, щоб налагодити вироблення молока в кількості, достатній для дитини, а також для того, щоб дитина належним чином призвичаїлася до такого годування. Іншими словами, якщо запропонувати дитині пляшечку на перших тижнях, це може призвести до завчасного завершення грудного вигодовування. Коли режим годування грудьми вже налагоджено, більшість малюків без проблем переходять від грудей до пляшечки, якщо Ви приймете таке рішення. Найкраще користуватися пляшечкою, яку спеціально призначено для комбінованого годування. Ваш лікар може додатково порадити, як найкраще запропонувати пляшечку. 

      9. Я незабаром повертаюся на роботу. Чи можу я й далі годувати грудьми?

      Так, Ви можете працювати, не перериваючи грудне вигодовування! Безумовно. Ви можете й далі забезпечувати дитині всі переваги, які дає грудне молоко, навіть коли не можете робити цього особисто. Достатньо заздалегідь зцідити молоко. Щоб зберегти об’єми вироблення молока, слід зціджувати його щонайменше стільки разів, скільки Ви зазвичай годуєте. Крім того, спробуйте почати зціджувати молоко за кілька тижнів до того, як повернетеся на роботу. Таким чином, Ви зможете накопичити певну кількість зцідженого молока. Якщо ж обирати молоковідсмоктувач, то найбільш ефективним буде подвійний електричний молоковідсмоктувач, тоді як ручний молоковідсмоктувач стане найзручнішим для мам у дорозі. Після зціджування потрібно обов’язково охолодити або заморозити молоко у контейнерах для зберігання.

       

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      Вам може знадобитися

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        10. Коли можна починати давати дитині тверду їжу?

        Перш ніж знайомити дитину з твердою їжею, найкраще почекати півроку, водночас, це не означає, що потрібно припинити грудне вигодовування. Ви можете й далі, скільки забажаєте, годувати дитину грудним молоком. Коли будете готові, запитайте свого лікаря про те, яку їжу можна давати і як.

        Останнє зауваження про допомогу

         

        Не має значення, наскільки незначне у Вас питання чи хвилювання. Ніколи не сумнівайтеся та звертайтеся до лікаря. Ось кілька ознак того, що Вашій дитині, можливо, потрібна допомога лікаря:

        • дитина не просить годування регулярно, щонайменше 8-10 разів упродовж доби;
        • кількість мокрих і брудних підгузків не відповідає очікуваній;
        • боляче прикладати дитину до грудей або ж соски запалені;
        • на третій-четвертий день після пологів немає відчуття наповненості грудей молоком;
        • дитина неспокійна і в більшості випадків після годування здається незадоволеною;
        • дитина не набрала або втрачає вагу.
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        Ручний електричний молоковідсмоктувач та соски Philips Avent
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        Батьківство. Довідника немає, проте є група підтримки

         

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