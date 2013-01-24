1. Як дізнатися, коли потрібно годувати дитину?

Найкраще годувати дитину, коли вона виявляє ознаки голоду. Це забезпечує Вашій дитині незрівнянне відчуття комфорту, покращує набирання ваги та урівноважує вироблення молока з потребами малюка. Потрібно стежити за такими ознаками голоду, як смоктання кулачків, хитання головою з одного боку в інший та висовування язичка. Новонароджених потрібно годувати щонайменше 8-12 разів на добу тобто загалом кожні три години (час потрібно рахувати від початку одного вигодовування до початку іншого).

2. Як довго потрібно годувати дитину?

Одні малюки не поспішають, а інші – навпаки. Загалом, годування може тривати від 5 хвилин до години (від початку до кінця). Тривалість годування також залежить від ваги, віку й частоти годування дитини.

3. Як довго потрібно годувати кожною груддю?

Тривалість годування однією груддю залежить від кількості молока в ній. Найкраще спорожнити грудь і лише потім давати іншу. Якщо ж дитина наїдається молоком лише з однієї груді, обов’язково на початку наступного годування дайте іншу.