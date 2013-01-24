5. Як дізнатися, чи достатньо молока отримує моя дитина?
Грудне вигодовування справді містить певний елемент таємниці. Немає способу точно дізнатися, скільки молока випиває малюк, однак існують певні показники, за допомогою яких Ви зможете це перевірити:
- вага дитини збільшується під час годування;
- приблизно на 10-14 день малюк починає важити як після народження.
- вони продовжують стабільно набирати вагу згідно з очікуваннями.
Який висновок? Найкращим знаком будуть оці пухкі щічки перед Вами. Щаслива, активна дитина, яка росте, – ось найкраще підтвердження того, що у Вас достатньо молока.
6. Я приймаю ліки. Чи можу я й далі годувати грудьми?
Багато ліків можна приймати під час грудного вигодовування, однак варто завжди уточнювати це у фармацевта.
Краще утримуватися від вживання алкоголю в період грудного вигодовування. Ваш лікар також може більше розповісти про це.
Одна чи дві порції напоїв із вмістом кофеїну зазвичай не потурбують Вашу дитину. Це може бути кава, чай чи газований безалкогольний напій. І все ж, надмірна кількість кофеїну може призвести до того, що дитина стане дратівливою або не зможе заснути. А ось для любителів шоколаду є добра новина: помірна кількість шоколаду загалом не завдасть шкоди.
7. Чи потрібно моїй дитині давати інші напої?
Грудне молоко – це все, що потрібно Вашій дитині впродовж перших 6 місяців життя чи близько того. Дякуємо тобі, грудне молоко!
8. Чи можу я поєднувати грудне вигодовування з іншими способами годування?
Зазвичай потрібно щонайменше три-шість тижнів виключно грудного вигодовування, щоб налагодити вироблення молока в кількості, достатній для дитини, а також для того, щоб дитина належним чином призвичаїлася до такого годування. Іншими словами, якщо запропонувати дитині пляшечку на перших тижнях, це може призвести до завчасного завершення грудного вигодовування. Коли режим годування грудьми вже налагоджено, більшість малюків без проблем переходять від грудей до пляшечки, якщо Ви приймете таке рішення. Найкраще користуватися пляшечкою, яку спеціально призначено для комбінованого годування. Ваш лікар може додатково порадити, як найкраще запропонувати пляшечку.