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Більше комфорту, більше молока
Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше комфорту, більше молока
Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги
Більше комфорту, більше молока
Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше комфорту, більше молока
Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги
Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
Ціна магазину Philips
Усього:
Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.
Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для відтоку молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока найкомфортнішим.
Наша масажна насадка має нову м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Насадка лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.
Легке візуальне поєднання деталей для простого збирання.
Молоковідсмоктувач має компактний дизайн, завдяки чому його легко тримати і розмістити на грудях. Невеликий, легкий основний блок можна легко розмістити поблизу для абсолютного контролю під час зціджування. Для додаткової зручності під час транспортування і зберігання трубку можна легко намотати навколо основного блока. Молоковідсмоктувач постачається зі зручною дорожньою сумкою.
Легко чистити завдяки невеликій кількості окремих деталей. Молоко ніколи не контактуватиме з трубкою та основним блоком. Усі деталі, крім електронних, можна мити в посудомийній машині.
Подвійні електричні молоковідсмоктувачі ідеально підходять для матерів, які регулярно зціджують молоко. Економте час, комфортно зціджуючи молоко з обох грудей одночасно.
Одночасне зціджування молока з обох грудей є ефективнішим і навіть може сприяти появі більшої кількості молока.*
Країна виготовлення
Матеріал
У комплекті:
Молоковідсмоктувач
Функції
SCF254/61
SCF254/24
SCF254/02