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    Philips Avent

    Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

    SCF334/02
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Більше комфорту, більше молока Більше комфорту, більше молока Більше комфорту, більше молока
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      Philips Avent Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

      SCF334/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Більше комфорту, більше молока

      Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

      Більше комфорту, більше молока

      Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги

      Більше комфорту, більше молока

      Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

      Більше комфорту, більше молока

      Коли Ви почуваєтеся комфортно і розслаблено, Ваше молоко тече легше. Саме тому ми створили наш найзручніший молоковідсмоктувач. Сядьте зручно, не нахиляючись уперед, а наша зручна масажна насадка м’яко стимулюватиме відтік молока. Переглянути усі переваги

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        Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Більше комфорту, більше молока

        Молоковідсмоктувач із масажною насадкою

        • Natural
        • У комплекті 2 пляшечки ємністю 125 мл
        Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

        Більш зручне положення під час зціджування завдяки унікальному дизайну

        Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.

        Пропонує режим лагідної стимуляції та 3 налаштування зціджування

        Пропонує режим лагідної стимуляції та 3 налаштування зціджування

        Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для відтоку молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока найкомфортнішим.

        М’яка масажна насадка з відчуттям тепла

        М’яка масажна насадка з відчуттям тепла

        Наша масажна насадка має нову м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Насадка лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.

        Просто збирати. Легке візуальне поєднання деталей

        Просто збирати. Легке візуальне поєднання деталей

        Легке візуальне поєднання деталей для простого збирання.

        Компактний легкий дизайн, у комплекті зручна дорожня сумка

        Компактний легкий дизайн, у комплекті зручна дорожня сумка

        Молоковідсмоктувач має компактний дизайн, завдяки чому його легко тримати і розмістити на грудях. Невеликий, легкий основний блок можна легко розмістити поблизу для абсолютного контролю під час зціджування. Для додаткової зручності під час транспортування і зберігання трубку можна легко намотати навколо основного блока. Молоковідсмоктувач постачається зі зручною дорожньою сумкою.

        Легке чищення завдяки невеликій кількості окремих деталей

        Легко чистити завдяки невеликій кількості окремих деталей. Молоко ніколи не контактуватиме з трубкою та основним блоком. Усі деталі, крім електронних, можна мити в посудомийній машині.

        Легке керування одним натисненням кнопки

        Подвійні електричні молоковідсмоктувачі ідеально підходять для матерів, які регулярно зціджують молоко. Економте час, комфортно зціджуючи молоко з обох грудей одночасно.

        Ідеальна економія часу для мам

        Одночасне зціджування молока з обох грудей є ефективнішим і навіть може сприяти появі більшої кількості молока.*

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Великобританія
          Так
          Етап
          0–6 місяців

        • Матеріал

          Молоковідсмоктувач
          • Поліпропілен
          • Без вмісту BPA*
          Дизайн молоковідсмоктувача
          Компактний дизайн
          Дизайн пляшечки
          • Ергономічна форма
          • Широке горлечко
          Надзвичайно м’яка соска для годування новонародженого
          2  шт.
          Пляшечка
          • Поліпропілен
          • Без вмісту BPA*
          Соска
          • Силікон
          • Без вмісту BPA*
          Ущільнюючий диск для зберігання молока
          2  шт.
          Дорожня сумка
          1  шт.

        • У комплекті:

          Пробні упаковки з вкладишами в бюстгальтер
          2 (2 денні вкладиші та 2 нічні вкладиші)  шт.
          Пляшечка Natural ємністю 125 мл
          2  шт.
          Корпус молоковідсмоктувача
          2  шт.
          Насадка стандартного розміру
          2  шт.
          Основний блок із трубкою
          1  шт.
          Запасна мембрана
          2  шт.
          Дорожня кришка
          2  шт.

        • Молоковідсмоктувач

          Матеріал
          Без вмісту BPA*
          Використання молоковідсмоктувача
          • Просто збирати
          • Легке чищення
          • Повністю сумісна лінійка

        • Функції

          Жодного нахиляння вперед
          Можна сидіти у зручному положенні
          М’яка масажна насадка
          Лагідне стимулювання
          Налаштування
          • 3 налаштування зціджування
          • 1 режим стимуляції
          Більше молока за менший проміжок часу
          Ідеальна економія часу

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              • 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
              • *Контрольоване тестування з випадковою вибіркою для порівняння методів зціджування молока після передчасних пологів (Jones et al ADC 2001;85:F91).

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