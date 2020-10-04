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Natural
У комплекті 2 пляшечки ємністю 125 мл
Молоковідсмоктувач має унікальний дизайн, завдяки чому молоко тече безпосередньо з грудей у пляшечку навіть тоді, коли Ви сидите рівно. Це означає, що Ви можете сидіти комфортніше під час зціджування: не потрібно нахилятися вперед, щоб молоко потрапило у пляшечку. Зручне положення та розслаблений стан під час зціджування сприяє легшому відтоку молока.
Після увімкнення молоковідсмоктувач починає автоматично працювати у режимі лагідної стимуляції для відтоку молока. Потім виберіть одне з 3 налаштувань зціджування, щоб зробити потік молока найкомфортнішим.
Наша масажна насадка має нову м’яку приємну текстуру, яка створює відчуття тепла на шкірі для комфортного, лагідного стимулювання відтоку молока. Насадка лагідно імітує смоктання дитини для сприяння відтоку молока.
4.4
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Олена-Мати24/7
04/10/2020
Україна
Помічних і рятівник у період ГВ
Плюси: - Компактний, легкий та є сумка, в якій зручно брати з собою. - Простий у використані, легко зібрати, легко мити. - Є режими інтенсивності, але мені поки достатньо першого для для досягнення бажаного результату. - Лагідний та безболісний у використані. - Не шумний. - В комплекті 2 пляшечки и до них 2 соски (які мають форму подібну до грудей) та 2 кришечки. Мінуси: - Не знайшла Саме мені став у нагоді у таких випадках, тому рекомендую: - Якщо Вам треба відлучитися на пару годин та дитину залишити наприклад з батьком. - Молоковідсмоктувач буде допомічником, в ситуації якщо трапився лактостаз. - На випадок якщо назначать курс лікування медикаментами не сумісними з ГВ, можна легко зробити запас молока.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
irmababic
30/07/2020
Slovenija
Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje
Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka
Mioara87
27/06/2018
România
Revenzie din campania Philips Avent
Foarte utila. Recomand cu incredere. O folosesc de 7 luni , de 2-3 ori pe zi. Pot spune ca , personal, mi-a salvat alaptatul ☺️
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011
Контрольоване тестування з випадковою вибіркою для порівняння методів зціджування молока після передчасних пологів (Jones et al ADC 2001;85:F91).