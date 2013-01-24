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    Як зціджувати молоко? Читайте посібник для мами

    Посібник зі зціджування молока для годуючої мами

    Час читання: 6 хвилин

     

    Багато мам використовують молоковідсмоктувач, щоб продовжувати грудне вигодовування після повернення на роботу або просто для того, щоб бути менше прив’язаними до графіка годування. Це можливість забезпечити дитині всі переваги грудного молока навіть за своєї відсутності. Ми уклали короткий посібник, де пояснено процес зціджування молока та переваги використання молоковідсмоктувача, наведено поради щодо зціджування поза домом, підтримки об’ємів вироблення грудного молока та його безпечного зберігання.

    Переваги використання молоковідсмоктувача 

     

    Більшість жінок починають зціджувати молоко через 6 місяців. Для зціджування використовується молоковідсмоктувач. Молоковідсмоктувач – це корисний пристрій, який допоможе Вам продовжувати годувати малюка грудним молоком. 

     

    Щоб започаткувати процес вироблення молока, деякі мами вважають корисним зціджувати молоко на початку, якщо, наприклад, є проблеми з прикладанням дитини до грудей. 

     

    Коли грудне вигодовування налагодиться, доцільно, на думку інших мам, зціджувати молоко, щоб їхній партнер міг допомогти з годуванням уночі чи на випадок, якщо вони повертаються на роботу. 

     

    Незалежно від Ваших потреб доцільно вважати зціджування молока як спосіб зробити грудне вигодовування гнучкішим.

    Плавний старт

     

    Зціджуєте молоко вдома для нічного годування чи на роботі? Ось кілька основних речей, про які слід пам’ятати, щоб це відбувалося без проблем.

    1. Плануйте заздалегідь

    Якщо Ви знаєте, що будете залишати дитину з кимось, за кілька тижнів до цього почніть щодня користуватися молоковідсмоктувачем. Ви започаткуєте процес накопичення молока та звикнете до користування молоковідсмоктувачем.

     

    2. Знайдіть зручне місце

    Що зручніше Вам буде, то легше витікатиме молоко. Перш ніж сісти та почати зціджувати молоко, знайдіть спокійне та закрите місце. Можна спокійно додати щось особисте на кшталт освітлення та музики. Також варто забезпечити собі достатню опору, щоб сидіти рівно: так молоко буде легше витікати.

     

    3. Зціджуйте молоко стільки разів, скільки б Ви годували дитину

    Щоб зберегти вироблення молока, потрібно зціджувати молоко стільки разів, скільки Ви б зазвичай годували малюка. Відтак, якщо Ви б годували дитину тричі за період своєї відстуності, стільки ж разів потрібно зцідити молоко. 

    Як вибрати найкращий молоковідсмоктувач для зціджування молока

     

    Можна обирати з кількох видів молоковідсмоктувачів, кожен із яких має свої переваги. Щоб підібрати молоковідсмоктувач, який підійде саме Вам, обирайте так, щоб Вам було зручно і з урахуванням загального стилю життя. Віддаєте перевагу пристрою, який можна брати в дорогу? Або ж Вам потрібно просто швидко зціджувати молоко?
    Подвійний електричний молоковідсмоктувач та соски Philips Avent

    Подвійний електричний молоковідсмоктувач серії Comfort

    Найкраще підходить для мам, які хочуть заощадити час
    Подвійний електричний молоковідсмоктувач серії Comfort найбільш ефективний із трьох. Хоч це й дорогий пристрій, Ви отримаєте більше молока за коротший час. Цей пристрій підходить для мам, які зціджують молоко щодня, вдома чи на роботі.
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    Одинарний електричний молоковідсмоктувач та соски Philips Avent

    Одинарний електронний молоковідсмоктувач серії Comfort

    Найкраще підходить для мам, яким потрібен універсальний пристрій
    Одинарний електричний молоковідсмоктувач серії Comfort – це більш портативний варіант із електричних пристроїв. Ви отримаєте такий самий зручний дизайн і технологію, що й у подвійного електричного молоковідсмоктувача, а на додаток батарею, що дозволяє зціджувати молоко, коли поруч нема розетки.
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    Ручний молоковідсмоктувач та соски Philips Avent

    Ручний молоковідсмоктувач серії Comfort

    Найкраще підходить для мам, яким потрібен портативний молоковідсмоктувач для мандрівки чи нерегулярного зціджування
    Те, що ручні молоковідсмоктувачі втрачають у часі, вони надолужують у портативності. Потрібен легкий пристрій, що поміститься в сумочці, чи просто плануєте зціджувати молоко, коли доведеться? Ручний молоковідсмоктувач зручний у використанні і допоможе в потрібну мить.
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    Інші корисні речі, які варто мати під рукою

     

    Гормон, який відповідає за зціджування молока, називається окситоцином. Його утворення можна ініціювати кількома різними способами, зокрема, просто побачити свою дитину. Багатьом мамам легше зціджувати молоко поза домом, якщо вони тримають у руці фотографію свого малюка. Можливо, доцільно користуватися вкладишами в бюстгальтер, щоб захистити одяг від витікання молока, коли закінчите зціджування.

    Зберігання грудного молока

     

    Після зціджування молоко потрібно обов’язково заморозити або охолодити. Потім, щоб нагодувати дитину, можна розморозити або нагріти його. 

     

    • Для зберігання та впорядкування запасів молока користуйтеся чистими контейнерами для зберігання або пакетами для зберігання молока в морозильній камері
    • Маркуйте молоко поточною датою
    • Охолоджуйте молоко за температури 0–4 C (32–39 F) упродовж 48 годин
    • Після зціджування молоко можна зберігати в морозильній камері щонайбільше 3 місяці
    • Щоб забезпечити рівномірну температуру, зберігайте молоко під задньою стінкою камери, а не на дверцятах
    • Розморожене молоко, поставлене в холодильник, слід використати впродовж 24 годин
    • Не заморожуйте повторно розморожене молоко
    • Молоко потрібно перевозити в ізольованому контейнері з холодоелементом

     

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      Philips Avent Контейнери для зберігання грудного молока

      SCF618/10
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Надійне зберігання грудного молока

      Ефективне зціджування, зберігання та годування грудним молоком за допомогою нашого нового контейнера для зберігання. Стерилізуйте та використовуйте повторно чашку для зберігання разом із молоковідсмоктувачем Philips Avent або комплектом сосок. Стільки варіантів! Переглянути усі переваги

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      Підготовка зцідженого грудного молока

       

      Скористайтеся цими порадами, щоб підготувати зціджене молоко для годування дитини.

       

      • Розморозьте або нагрійте грудне молоко під струменем теплої води або в пристрої для підігрівання пляшечок
      • Не грійте молоко в мікрохвильовій печі
      • Не нагрівайте молоко до температури кипіння
      • Струсніть молоко, щоб змішати вершки
      • Перш ніж годувати дитину, перевірте температуру. Найкраща температура – це між температурою тіла та кімнатною температурою

      Остання примітка

       

      Якщо Ви тільки вчитеся зціджувати молоко, пам’ятайте, що занадто зручно не буває. Що більше Ви зможете розслабитися, то легше буде зціджувати. Часом це завдання може бути складним, якщо Ви намагаєтеся це робити, коли сильно зайняті на роботі або перебуваєте в малознайомому місці. Тому варто виділити собі достатньо часу, щоб навчитися зціджувати вдома, і нікуди не поспішати. Незабаром Вам це буде добре вдаватися.
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      Батьківство. Довідника немає, проте є група підтримки

       

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