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Багато мам використовують молоковідсмоктувач, щоб продовжувати грудне вигодовування після повернення на роботу або просто для того, щоб бути менше прив’язаними до графіка годування. Це можливість забезпечити дитині всі переваги грудного молока навіть за своєї відсутності. Ми уклали короткий посібник, де пояснено процес зціджування молока та переваги використання молоковідсмоктувача, наведено поради щодо зціджування поза домом, підтримки об’ємів вироблення грудного молока та його безпечного зберігання.