Зціджуєте молоко вдома для нічного годування чи на роботі? Ось кілька основних речей, про які слід пам’ятати, щоб це відбувалося без проблем.



1. Плануйте заздалегідь

Якщо Ви знаєте, що будете залишати дитину з кимось, за кілька тижнів до цього почніть щодня користуватися молоковідсмоктувачем. Ви започаткуєте процес накопичення молока та звикнете до користування молоковідсмоктувачем.

2. Знайдіть зручне місце

Що зручніше Вам буде, то легше витікатиме молоко. Перш ніж сісти та почати зціджувати молоко, знайдіть спокійне та закрите місце. Можна спокійно додати щось особисте на кшталт освітлення та музики. Також варто забезпечити собі достатню опору, щоб сидіти рівно: так молоко буде легше витікати.

3. Зціджуйте молоко стільки разів, скільки б Ви годували дитину

Щоб зберегти вироблення молока, потрібно зціджувати молоко стільки разів, скільки Ви б зазвичай годували малюка. Відтак, якщо Ви б годували дитину тричі за період своєї відстуності, стільки ж разів потрібно зцідити молоко.