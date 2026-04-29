З мультипечі Philips виходить запах пластмаси

Якщо під час приготування їжі з мультипечі Philips пахне пластмасою, прочитайте нашу статтю нижче, щоб дізнатися, чому це відбувається і як його видалити.
Корпус і внутрішню шухляду мультипечі виготовлено з пластику, а чаша та кошик мають покриття PTFE. Ці частини можуть виділяти запах під час першого використання пристрою, оскільки мультипіч досягає дуже високих температур (до 200 °C).
Якщо запах пластмаси суттєвий, виконайте подані внизу кроки, щоб зменшити його.
Дайте мультипечі охолонути протягом приблизно 30 хвилин,перш ніж чистити.
Вийміть кошик і почистьте шухляду вологою ганчіркою або губкою, використовуючи миючий засіб та воду. Примітка. Не чистьте пристрій металевим кухонним приладдям чи абразивними засобами для чищення, оскільки так його можна пошкодити.
Вставте кошик і шухляду назад у мультипіч
Під’єднайте пристрій до розетки.
Не поклавши всередину жодної їжі, налаштуйте таймер на максимальний час і температуру до 200 °C.
Запустіть мультипіч і дайте їй попрацювати, поки не закінчиться час.
Цей процес допоможе усунути запах пластмаси, який ви помітили.
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Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›