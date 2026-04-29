З мультипечі Philips виходить запах пластмаси

Якщо запах пластмаси суттєвий, виконайте подані внизу кроки, щоб зменшити його.

Дайте мультипечі охолонути протягом приблизно 30 хвилин,перш ніж чистити. Вийміть кошик і почистьте шухляду вологою ганчіркою або губкою, використовуючи миючий засіб та воду. Примітка. Не чистьте пристрій металевим кухонним приладдям чи абразивними засобами для чищення, оскільки так його можна пошкодити. Вставте кошик і шухляду назад у мультипіч Під’єднайте пристрій до розетки. Не поклавши всередину жодної їжі, налаштуйте таймер на максимальний час і температуру до 200 °C. Запустіть мультипіч і дайте їй попрацювати, поки не закінчиться час.

Цей процес допоможе усунути запах пластмаси, який ви помітили.Чи допомогло це вирішити проблему? В іншому випадку зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.