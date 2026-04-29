Служба підтримки Philips
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Ні, не рекомендується використовувати папір для випікання та фольгу в мультипечі Philips у зв’язку з поданими далі причинами.
- Якщо накрити дно кошика, потік повітря всередині мультипечі зменшиться. Це спричиняє зниження ефективності приготування їжі у мультипечі Philips.
- Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.
- Якщо покласти папір для випікання або фольгу в мультипіч Philips, не ставлячи на них їжі, нагрівальний елемент може всмоктати їх, що спричинить загоряння.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›