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Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?

Ні, не рекомендується використовувати папір для випікання та фольгу в мультипечі Philips у зв’язку з поданими далі причинами.

  • Якщо накрити дно кошика, потік повітря всередині мультипечі зменшиться. Це спричиняє зниження ефективності приготування їжі у мультипечі Philips.
  • Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.
  • Якщо покласти папір для випікання або фольгу в мультипіч Philips, не ставлячи на них їжі, нагрівальний елемент може всмоктати їх, що спричинить загоряння.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

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