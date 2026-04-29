Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.

Якщо покласти папір для випікання або фольгу на дно чаші, де збирається жир і бруд, порушиться потік повітря, і ви не отримаєте хорошого результату.