Скільки їжі можна приготувати в мультипечі Philips?

Використовуйте форму для випікання або жаростійку посудину, яка підходить для кошика та форми мультипечі, залишаючи при цьому трохи місця з боків для циркуляції повітря.



Не наповнюйте лотки печі або форми для випікання більше половини, оскільки тісто підніметься під час приготування. Якщо покласти занадто багато тіста в лоток або форму для випікання, тісто, що піднімається, може торкнутися нагрівального елемента мультипечі, а верх може згоріти.





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