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Скільки їжі можна приготувати в мультипечі Philips?

Мультипіч Philips можна наповнювати до позначки "MAX" на кошику. Максимальна кількість продуктів залежить від типу продуктів, які ви хочете приготувати, та розміру мультипечі Philips. Більше інформації можна знайти внизу.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

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