Скільки їжі можна приготувати в мультипечі Philips?
Мультипіч Philips можна наповнювати до позначки "MAX" на кошику. Максимальна кількість продуктів залежить від типу продуктів, які ви хочете приготувати, та розміру мультипечі Philips. Більше інформації можна знайти внизу.
У кошик мультипечі Philips можна покласти максимум від 500 до 2000 г картоплі фрі залежно від моделі. Ви можете отримати найкращі результати, заповнивши кошик на 2/3 до максимальної позначки. Докладніші відомості про модель вашої мультипечі шукайте в посібнику користувача й додатку HomeID. Щоб перевірити або завантажити посібник користувача, знайдіть номер своєї моделі на наклейці внизу пристрою і відвідайте вебсайт www.philips.com/support.
Залежно від моделі мультипіч дозволяє приготувати, наприклад, м’ясний хлібець або цілу курку вагою максимум від 800 до 2500 грам. Загалом на дно кошика мультипечі можна покласти один шар м’яса, курятини тощо. Слідкуйте, щоб дно кошика не було повністю покрито, щоб гаряче повітря все ще могло циркулювати й рівномірно готувати інгредієнти. Додаткову інформацію шукайте в додатку HomeID або посібнику користувача. Щоб знайти посібник користувача, перегляньте номер моделі своєї мультипечі внизу пристрою і відвідайте вебсайт www.philips.com/support.
Коли ви готуєте фаршировані овочі, закуски з тіста з начинкою або інші крихкі страви, покладіть один шар на дно кошика мультипечі. Слідкуйте, щоб між інгредієнтами було достатньо місця, щоб можна було вийняти їх щипцями.
Використовуйте форму для випікання або жаростійку посудину, яка підходить для кошика та форми мультипечі, залишаючи при цьому трохи місця з боків для циркуляції повітря.
Не наповнюйте лотки печі або форми для випікання більше половини, оскільки тісто підніметься під час приготування. Якщо покласти занадто багато тіста в лоток або форму для випікання, тісто, що піднімається, може торкнутися нагрівального елемента мультипечі, а верх може згоріти.
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Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›