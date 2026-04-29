Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?

У мультипечі Philips можна використовувати будь-який тип олії для грилю/випікання/запікання чи смаження. Крім того, ви також можете використовувати тваринний жир.



Зауважте!

Додавайте олію лише до інгредієнтів, а не безпосередньо у чашу мультипечі.

Попередньо смажена їжа, така як заморожена картопля фрі, курячі нагетси, фаршировані млинці тощо, не потребують додаткової олії.

Не використовуйте олію холодного віджиму, оскільки вона горить при високих температурах.

Почистьте картоплю і поріжте її так, як потрібно. Замочіть картоплю в мисці принаймні на 30 хвилин, вийміть її та висушіть насухо за допомогою кухонної серветки. Налийте в миску половину столової ложки олії. Покладіть картоплю в миску і перемішуйте, поки картопля не покриється олією. Кухонним приладдям чи руками покладіть картоплю в кошик мультипечі.

За потреби витріть їжу кухонним папером. Злегка полийте їжу олією або нанесіть олію розпилювачем. Покрийте лише одним шаром. Надлишок олії під час смаження з гарячим повітрям буде стікати в чашу мультипечі.

Перш ніж панірувати їжу, перемішайте панірувальні сухарі з невеликою кількістю олії або збризніть олією шар сухарів.. Крім того, м’ясо чи птицю можна замаринувати, щоб не змащувати олією.Чи допомогли подані вище поради вирішити проблему? В іншому випадку зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.