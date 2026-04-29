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Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?

Хоча мультипіч Philips не потребує олії для приготування чи смаження їжі, додаючи олію безпосередньо до свіжих продуктів, наприклад свіжої очищеної картоплі або курятини, можна створити хрусткий шар і поліпшити загальний смак страви.
Примітка. У жодному разі не наливайте олію в чашу мультипечі.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

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