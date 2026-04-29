Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?

У мультипечі Philips можна використовувати будь-який тип олії для грилю/випікання/запікання чи смаження. Крім того, ви також можете використовувати тваринний жир.
Зауважте!
Додавання олії до домашніх картопляних страв (наприклад, картоплі фрі):
- Додавайте олію лише до інгредієнтів, а не безпосередньо у чашу мультипечі.
- Попередньо смажена їжа, така як заморожена картопля фрі, курячі нагетси, фаршировані млинці тощо, не потребують додаткової олії.
- Не використовуйте олію холодного віджиму, оскільки вона горить при високих температурах.
Додавання олії до більших продуктів (наприклад, гомілок або м’яса):
- Почистьте картоплю і поріжте її так, як потрібно.
- Замочіть картоплю в мисці принаймні на 30 хвилин, вийміть її та висушіть насухо за допомогою кухонної серветки.
- Налийте в миску половину столової ложки олії. Покладіть картоплю в миску і перемішуйте, поки картопля не покриється олією.
- Кухонним приладдям чи руками покладіть картоплю в кошик мультипечі.
Додавання олії до домашніх панірованих страв:
- За потреби витріть їжу кухонним папером.
- Злегка полийте їжу олією або нанесіть олію розпилювачем. Покрийте лише одним шаром. Надлишок олії під час смаження з гарячим повітрям буде стікати в чашу мультипечі.
Перш ніж панірувати їжу, перемішайте панірувальні сухарі з невеликою кількістю олії або збризніть олією шар сухарів.Порада
. Крім того, м’ясо чи птицю можна замаринувати, щоб не змащувати олією.
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