Як можна отримати додаток HomeID?

Apple iOS

Додаток NutriU сумісний із пристроями Apple iPhone. Потрібно буде встановити iOS 14.0 або пізнішої версії.



Android

Якщо ви використовуєте розумний пристрій Android, вам знадобиться Android 9.0 або пізнішої версії.



Додаток також може працювати на планшетах, але оскільки він призначений для смартфонів, ви, можливо, не зможете коректно переглядати його на планшеті.