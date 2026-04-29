Як можна отримати додаток HomeID?

Якщо часто виникає збій у роботі додатка HomeID, скористайтеся поданими далі порадами по черзі. 1. Закрийте й перезапустіть додаток HomeID. 2. Перевірте, чи встановлено останню версію додатка HomeID. Перевірте наявність оновлень у магазині додатків App Store. 3. Перезавантажте телефон. 4. Очистьте кеш телефону (Налаштування / HomeID / Очистити кеш). 5. Також можна видалити й перевстановити додаток HomeID. Якщо нічого з вищесказаного не допомогло, зверніться до місцевого Центру підтримки клієнтів Philips.
Apple iOS Додаток NutriU сумісний із пристроями Apple iPhone. Потрібно буде встановити iOS 14.0 або пізнішої версії.
Android Якщо ви використовуєте розумний пристрій Android, вам знадобиться Android 9.0 або пізнішої версії.
Додаток також може працювати на планшетах, але оскільки він призначений для смартфонів, ви, можливо, не зможете коректно переглядати його на планшеті.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›