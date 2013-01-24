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Зволоження повітря до рівня 40%–60% максимально зменшує кількість захворювань, які можуть загостритися через сухе повітря. Цей оптимальний діапазон вологості також запобігає росту бактерій та утворенню цвілі, а також робить повітря всередині приміщення значно приємнішим для вдихання.
Наше тіло складається приблизно на 60% із води. Тому не дивно, що сухе повітря в домі може спричиняти подразнення взимку, коли ввімкнено опалення, та влітку, коли ввімкнено кондиціонер.
Оскільки повітря з низьким рівнем вологості містить менше вологи, багатьом людям важко дихати, і вони часто страждають від сухості та свербежу очей, носа й горла. Через сухе повітря важче спати, і воно може збільшити кількість алергій, астм та інших респіраторних захворювань. Також можуть розмножуватися бактерії та віруси; низька вологість може спричиняти сухість волосся та шкіри.
Немає нічого простішого. Технологія NanoCloud у наших зволожувачах використовує процес природного випаровування для зволоження повітря у домі.
Молекули води такі малі, що поширюють менше бактерій*, ніж вологість, яку забезпечують ультразвукові зволожувачі повітря.
* Результати базуються на поширенні бактерії Pseudomonas Fragi безпосередньо із чистих пристроїв і чистих фільтрів через 2 години безперервного використання за найвищого налаштування з використанням стерилізованої води із вмістом вказаної бактерії у відділенні об’ємом 1 м3 із освіженням 280 л/хв.
Вода може містити мінерали, кальцій та магній, а коли краплі води потрапляють на меблі, стіну та підлогу, вони можуть залишати білі плями. Новий зволожувач Philips запобігає цьому.
Надзвичайно дрібна, невидима волога, яку створює наша технологія NanoCloud, надто мала, щоб переносити мінерали. Натомість мінерали залишаються у резервуарі для води, в якому вони знаходяться (звідки їх можна легко видалити). Оскільки пара дуже дрібна, вона залишається у повітрі довше та запобігає появі вологих плям на поверхнях, що поблизу.
Яка вологість Вам підходить? Оптимальна вологість у кімнатах повинна становити 40%–60%. Це найкомфортніший рівень, що сповільняє утворення цвілі та розвиток бактерій.
Технологія NanoCloud нового зволожувача Philips контролює повітря та підтримує постійний рівень вологості. Вам потрібно лише встановити потрібний рівень – 40%, 50% або 60%. Можна також просто вибрати автоматичний режим, а зволожувач Philips зробить решту роботи.
1. Процес природного випаровування забезпечує оптимальне функціонування
2. Поширює менше бактерій порівняно з провідними ультразвуковими зволожувачами з холодною вологою
3. Запобігає появі вологих плям та білого пилу
4. Розумний контроль вологості від 40% до 60%
5. Жодної гарячої води, що запобігає опікам гарячою водою або гарячою парою
Насолоджуйтесь ідеально зволоженим і чистим повітрям з Philips."
HU4803/01
HU4801
HU4706/11
HU4813/10
Доглядайте за зволожувачем відповідно до вказівок у цій відеоінструкції або посібнику користувача.
Фільтр зволоження для зволожувача повітря
Фільтр зволожувача із прокладкою Philips забезпечує достатнє поглинання води та ефективне випаровування.
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