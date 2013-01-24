Наше тіло складається приблизно на 60% із води. Тому не дивно, що сухе повітря в домі може спричиняти подразнення взимку, коли ввімкнено опалення, та влітку, коли ввімкнено кондиціонер.

Оскільки повітря з низьким рівнем вологості містить менше вологи, багатьом людям важко дихати, і вони часто страждають від сухості та свербежу очей, носа й горла. Через сухе повітря важче спати, і воно може збільшити кількість алергій, астм та інших респіраторних захворювань. Також можуть розмножуватися бактерії та віруси; низька вологість може спричиняти сухість волосся та шкіри.