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    Ручні відпарювачі для одягу

    Відпарювач для одягу

    Швидкий спосіб усунення складок 

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    Портативний та швидкий
    Ефективний та зручний
      Parownica do ubrań Steam&Go GC362/80
      Parownica do ubrań Steam&Go GC362/80

      Відпарювач для одягу Philips Steam&Go  

      Швидко усуває складки й освіжає тканину. Ідеальне доповнення до  звичайної праски!

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      Parownica do ubrań - bez rozkładania deski

      Без розкладання дошки

      швидко і зручно в будь-якому місці

       

      Parownica do ubrań - idealna do szybkich poprawek

      Швидко приводить одяг до ладу

      ідеально, коли бракує часу перед виходом з дому

      Parownica do ubrań - odświeża, usuwa zapachy i zabija bakterie

      Освіжає та усуває неприємні запахи

      чудово підходить для одягу, який ви одягли лише один раз і не хочете прати

      Parownica do ubrań - przydatna w podróży

      Зручний під час подорожей

      незамінний у відпустці та  відрядженні 

      Ціна магазину Philips

      Відкрийте для себе різні способи використання компактного відпарювача Philips

      Przydatna w podróży

      Незамінний під час подорожей

      Під час відпустки або відрядження

      Usuwa zapachy

      Усуває неприємний запах

      Позбудьтеся неприємних запахів тютюну та їжі

      Odświeża grubsze tkaniny

      Освіжає цупкі тканини

      Освіжає плащі та піджаки. Вам більше не потрібно нести їх до хімчистки

      Do falbanek, koronek i plisów

      Do falbanek, koronek i plisów

      Idealny do ubrań trudnych do wyprasowania tradycyjnym żelazkiem

      Do falbanek, koronek i plisów

      Для прасування рюшів, мережива та плісированого одягу

      Ідеально підходить для одягу, який складно випрасувати звичайною праскою

      Zabija bakterie

      Вбиває бактерії

      Гаряча пара вбиває до 99% бактерій*

      Pomocna w domu

      Корисний прилад для усього дому

      Освіжає м’які меблі, канапи, крісла, подушки

      * Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231, через 1 хвилину відпарювання. 

      Чим відрізняється компактний відпарювач від праски?

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      Zobacz opinie użytkowników o steamerze Philips

      бути першим, хто переглянув цей предмет

      "Miłość od pierwszej pary 😍💨
      #zparąwręku #steamerphilips #parownicaphilips #luźnypiątek"
      "Chyba nie jest potrzebny komentarz. Koszula z delikatnej tkaniny wyprasowana tylko parownicą Philips. #SteamerPhilips #parownicaphilips #zparąwręku#efektprzedipo"
      "Szast prast i można wychodzić 😍 Nie trwało to nawet minuty⏳ #aleupał #summer #june #philiphs #pss #zparąwręku #parownicaphilips #steamerphilips #test #monday"

      Відпарювач ідеально підходить для:  

      Блузок з делікатних тканин

      Светрів

      Бавовняних футболок

      Піджаків

      Спідниць і суконь складного крою

      Плащів та пальт
      •  

      Działanie w pionie i poziomie

      Вертикальне та горизонтальне відпарювання одягу
      *Measurement is done using a sequence of 10 seconds steaming, 15 seconds resting in the course of 150 seconds.

       

      Відпарювачем Philips можна відпарювати одяг на вішалці, дверях чи навіть на шафі. Якщо одяг немає куди повісити, його можна також розкласти на ліжку або на канапі та відпарити.

      *Measurement is done using a sequence of 10 seconds steaming, 15 seconds resting in the course of 150 seconds.
      Bezpieczeństwo i brak mokrych plam

      Безпека та відсутність мокрих плям

       

      Ще кращий результат завдяки підошві SmartFlow. Вона нагрівається до оптимальної температури, яка гарантує ефективне розгладження та відсутність мокрих плям на одязі.

      Odłączany zbiornik wody

      Знімний резервуар для води 


      Легке наповнення прямо з-під крану. Компактний резервуар об’ємом 70 мл дозволить випрасувати 1-2 одиниці одягу – те, що необхідно для виходу з дому!

      Подивіться як працює компактний відпарювач для одягу Philips Steam&Go

      Pani Gadżet testuje ręczny steamer do ubrań Philips
      Подивіться як відпрасувати брюки за допомогою Philips Steam&Go Plus

      Порівняйте компактні відпарювачі Philips

      Steam&Go

      Steam&Go Plus

      Steam&Go

      Ціна магазину Philips
      Ручний відпарювач
      Порівняти з поточним
      Steam&Go

      Steam&Go

      Steam&Go

      Ціна магазину Philips
      Ручний відпарювач
      Порівняти з поточним
      Steam&Go

      Steam&Go

      Steam&Go

      Ціна магазину Philips
      Ручний відпарювач
      Порівняти з поточним

      Подача пари
      • 24 г/хв
      • 22 г/хв
      • 20 г/хв

      Потужність
      • 1300 Вт
      • 1200 Вт
      • 1000 Вт

      Вертикальне та горизонтальне відпарювання
      • Тільки вертикальне

      Підошва, що нагрівається
      • X

      Система видалення накипу
      • X
      • X
      • X

      Час нагрівання
      • <1 хв
      • <1 хв
      • <1 хв

      Знімний резервуар для води

      Обєм резервуара для води
      • 70 мл
      • 70 мл
      • 70 мл

      Довжина шнура живлення
      • 2,5 м
      • 3 м
      • 2,5 м

      Насадка з щіткою

      Рукавичка для додаткового захисту

      Сумочка для зберігання
      • X
      • X
      Dobierz deskę do prasowania
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      Пам'ятайте, що тільки правильне користування відпарювачем забезпечить найкращий результат прасування

      Naciągaj materiał u dołu tkaniny
      Przykładaj płytę parową bezpośrednio do ubrania
      Krok 1

      Однією рукою злегка натягуйте тканину знизу

      Przykładaj płytę parową bezpośrednio do ubrania
      Krok 2

      Прикладайте парову підошву безпосередньо до одягу. Не бійтесь – ви не пошкодите тканину!

       

      Компактний відпарювач Philips Steam&Go Plus

      Parownica Philips Steam&Go GC362/80

      Подача пари до 24 г/хв

      Вертикальне та горизонтальне

      відпарювання

      Підошва SmartFlow

      Знімний резервуар для води

      Щітка, рукавичка для додаткового захисту та футляр у комплекті

      Ціна магазину Philips

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