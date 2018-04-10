Ручні відпарювачі для одягу

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Незамінний під час подорожей
Під час відпустки або відрядження
Усуває неприємний запах
Позбудьтеся неприємних запахів тютюну та їжі
Освіжає цупкі тканини
Освіжає плащі та піджаки. Вам більше не потрібно нести їх до хімчистки
Do falbanek, koronek i plisów
Idealny do ubrań trudnych do wyprasowania tradycyjnym żelazkiem
Для прасування рюшів, мережива та плісированого одягу
Ідеально підходить для одягу, який складно випрасувати звичайною праскою
Вбиває бактерії
Гаряча пара вбиває до 99% бактерій*
Корисний прилад для усього дому
Освіжає м’які меблі, канапи, крісла, подушки
Відпарювачем Philips можна відпарювати одяг на вішалці, дверях чи навіть на шафі. Якщо одяг немає куди повісити, його можна також розкласти на ліжку або на канапі та відпарити.
Ще кращий результат завдяки підошві SmartFlow. Вона нагрівається до оптимальної температури, яка гарантує ефективне розгладження та відсутність мокрих плям на одязі.
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Steam&Go Plus
Steam&Go
Ціна магазину Philips
Ручний відпарювач
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Steam&Go
Steam&Go
Ціна магазину Philips
Ручний відпарювач
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Steam&Go
Steam&Go
Ціна магазину Philips
Ручний відпарювач
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Подача пари
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Потужність
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Вертикальне та горизонтальне відпарювання
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Підошва, що нагрівається
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Система видалення накипу
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Час нагрівання
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Знімний резервуар для води
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Обєм резервуара для води
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Довжина шнура живлення
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Насадка з щіткою
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Рукавичка для додаткового захисту
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Сумочка для зберігання
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