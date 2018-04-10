Ручні відпарювачі для одягу

Відпарювачем Philips можна відпарювати одяг на вішалці, дверях чи навіть на шафі. Якщо одяг немає куди повісити, його можна також розкласти на ліжку або на канапі та відпарити.

*Measurement is done using a sequence of 10 seconds steaming, 15 seconds resting in the course of 150 seconds.