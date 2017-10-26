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Парогенератор PerfectCare забезпечує 100% безпеку для всіх тканин, навіть найделікатніших. За допомогою технології OptimalTemp прасуйте джинси та шовк одночасно, без необхідності регулювання температури.
Парогенератор PerfectCare ідеально підходить для вертикального відпарювання, оскільки він надзвичайно легкий та має потужну подачу пари. Тепер ви можете розгладити навіть найделікатніші тканини, сукні, пальто або одяг з пайєтками.
Парогенератор PerfectCare Plus забезпечує потужну подачу пари (тиск до 8 бар, паровий удар до 600г), що глибоко проникає в тканину, розпрасовуючи навіть найглибші складки. Прасування ще ніколи не було таким легким та швидким.
* Результати тестування в домашніх умовах серед 52 користувачів парогенераторів (Німеччина, липень 2017).
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PerfectCare Elite Plus
Парогенератор
Ціна магазину Philips
GC9682/80
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PerfectCare Elite Plus
Парогенератор
Ціна магазину Philips
GC9642/60
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PerfectCare Compact
Парогенератор
Ціна магазину Philips
GC7833/80
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Technologia DynamiQ
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Технологія OptimalTEMP
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Тиск
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Паровий удар
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Постійна подача пари
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Підошва
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Ємність резервуара для води
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Автоматичне вимкнення
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Завдяки технології Silence Steam парогенератор неймовірно потужний та безшумний.
GC9642/60
GC7833/80
GC8942/20
GC7057/20
GC7051/30
GC9324/20