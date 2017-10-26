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    Парогенератор PerfectCare

    Запрошуємо до світу легкого прасування з Philips PerfectCare

    Парогенератори PerfectCare

    Парогенератор

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    Вертикальне прасування

    Легке прасування складок навіть на найделікатніших тканинах

    Без ризику пропалення

    100% безпека для всіх видів тканин

    Сильний паровий удар

    Що забезпечує легке прасування навіть найскладніших складок
    Ціна магазину Philips
    Парогенератор GC9682_80

    Без ризику пропалення тканини

     

    Парогенератор PerfectCare забезпечує 100% безпеку для всіх тканин, навіть найделікатніших. За допомогою технології OptimalTemp прасуйте джинси та шовк одночасно, без необхідності регулювання температури.

    Вертикальне відпарювання

     

    Парогенератор PerfectCare ідеально підходить для вертикального відпарювання, оскільки він надзвичайно легкий та має потужну подачу пари. Тепер ви можете розгладити навіть найделікатніші тканини, сукні, пальто або одяг з пайєтками.

    Потужний паровий удар

     

    Парогенератор PerfectCare Plus забезпечує потужну подачу пари (тиск до 8 бар, паровий удар до 600г), що глибоко проникає в тканину, розпрасовуючи навіть найглибші складки. Прасування ще ніколи не було таким легким та швидким.

    94% користувачів вважають, що це найрозумніша праска, якою вони коли-небудь користувались!*

     

    * Результати тестування в домашніх умовах серед 52 користувачів парогенераторів (Німеччина, липень 2017).

    Дізнайтесь більше про парогенератори PerfectCare

    Демонстрация и распаковка Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80

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    Technologia DynamiQ
    • Taк
    • Ні
    • Ні

    Технологія OptimalTEMP
    • Taк
    • Taк
    • Так

    Тиск
    • 8 бар
    • 7,2 бар
    • 6 бар

    Паровий удар
    • 600 г
    • 490 г
    • 350 г

    Постійна подача пари
    • 165 г/хв
    • 145 г/хв
    • 120 г/хв

    Підошва
    • T-ionic Glide
    • T-ionic Glide
    • SteamGlide Plus

    Ємність резервуара для води
    • 1800 мл
    • 1800 мл
    • 1500 мл

    Автоматичне вимкнення
    • Taк
    • Так
    • Так

    PerfectCare Elite Plus

    Кращий парогенератор Philips

     

     

    Завдяки технології Silence Steam парогенератор неймовірно потужний та безшумний. 

    Ціна магазину Philips

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