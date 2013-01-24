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Парові праски
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Простота та ефективність
Швидкість та надійність

Інтелектуальні технології та потужність

    Витрачайте менше часу на прасування 
    з паровими прасками Philips

     

    Philips EasySpeed Plus

    Парова праска

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    EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари, міцній керамічній підошві для легкого когвзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для легкого прасування. 
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    Оптимальна кількість пари для швидкого розгладжування складок
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    Ковзання без зусиль завдяки керамічній підошві
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    Захист одягу від плям завдяки системі «крапля-стоп»
    Праски Philips

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    Швидке розгладжування складок

     

    Досягти відмінного результату в процесі прасування можна завдяки потужній подачі пари. З паровою праскою Philips ви можете керувати потужним потоком пари та насолоджуватися ідеально випрасуваними речами щодня. Для видалення жорстких складок використовуйте паровий удар.

    Легке ковзання 

     

    Плавне ковзання дозволяє прасувати речі без зайвих зусиль. Наші керамічні підошви легко ковзають по будь-якій тканині.

    Одяг без плям

     

    Система «крапля-стоп» попереджує протікання — ви можете прасувати за будь-якої температури, не переймаючись про появу плям на одязі.

    Знайдіть парову праску, яка підійде саме вам

    SmoothCare

    Парова праска SmoothCare

    SmoothCare

    Парова праска
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    Azur Performer

    Парова праска Azur Performer

    Azur Performer

    Парова праска
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    SmoothCare

    Парова праска SmoothCare

    SmoothCare

    Парова праска
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    Потужність
    • До 2400 Вт
    • До 2400 Вт
    • До 2600 Вт

    Постійна подача пари
    • До 40 г/мин
    • До 40 г/мин
    • До 45 г/мин

    Паровий удар
    • До 170 г
    • До 150 г
    • До 180 г

    Підошва
    • SteamGlide
    • SteamGlide Plus
    • SteamGlide

    Резервуар для води
    • 400 мл
    • 300 мл
    • 400 мл

    Технологія «крапля-стоп»
    • Так
    • Так
    • Так

    Рішення для очищення від накипу
    • Self Clean
    • Double Active Calc Clean
    • Self Clean

    Система автовимкнення
    • Так
    • Так
    • Так
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    Утюги Philips

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