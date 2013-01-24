EasySpeed Plus пришвидшує прасування завдяки потужним струменям пари, міцній керамічній підошві для легкого когвзання та нашій системі "крапля-стоп" для запобігання протіканню. Це три прості способи для легкого прасування.
Оптимальна кількість пари для швидкого розгладжування складок
Ковзання без зусиль завдяки керамічній підошві
Захист одягу від плям завдяки системі «крапля-стоп»
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Досягти відмінного результату в процесі прасування можна завдяки потужній подачі пари. З паровою праскою Philips ви можете керувати потужним потоком пари та насолоджуватися ідеально випрасуваними речами щодня. Для видалення жорстких складок використовуйте паровий удар.
Легке ковзання
Плавне ковзання дозволяє прасувати речі без зайвих зусиль. Наші керамічні підошви легко ковзають по будь-якій тканині.
Одягбез плям
Система «крапля-стоп» попереджує протікання — ви можете прасувати за будь-якої температури, не переймаючись про появу плям на одязі.