Philips Avent – Коліки у дітей – що потрібно знати

Якщо Ви годуєте грудьми, перевірте свій раціон, можливо Ви споживаєте надто багато таких продуктів: брокколі, цвітна капуста, брюссельська та білокачанна капуста, шоколад, коров’яче молоко, цибуля, цитрусові та помідори. Це все може спричинити газики та коліки у дитини. Якщо у Вас виникають сумніви стосовно певних продуктів, виключіть їх із раціону на кілька днів, щоб подивитися, чи щось зміниться. Якщо Ви плануєте виключити з раціону певну групу продуктів надовго (наприклад, молочні продукти), радимо проконсультуватися у лікаря.