Philips Avent – Коліки у дітей – що потрібно знати

Найчіткішим свідченням того, що в дитини коліки, є постійний, пронизливий плач без жодної очевидної причини.
Ніхто не знає точної причини появи коліків, але їхні симптоми можуть дуже тривожити мам.
Дитину краще годувати кожні три–чотири години, ніж кожну годину–дві.
Якщо Ви годуєте грудьми, перевірте свій раціон, можливо Ви споживаєте надто багато таких продуктів: брокколі, цвітна капуста, брюссельська та білокачанна капуста, шоколад, коров’яче молоко, цибуля, цитрусові та помідори. Це все може спричинити газики та коліки у дитини. Якщо у Вас виникають сумніви стосовно певних продуктів, виключіть їх із раціону на кілька днів, щоб подивитися, чи щось зміниться. Якщо Ви плануєте виключити з раціону певну групу продуктів надовго (наприклад, молочні продукти), радимо проконсультуватися у лікаря.
Спробуйте вивести газики із живота дитини до того, як вони потраплять у кишечник. Якщо Ваша дитина швидко їсть, їй потрібно частіше зригувати. Важливо тримати дитину вертикально, притуливши її до плеча або посадивши на коліна. Міцно похлопайте дитину по спинці, щоб бульбашки підійшли вгору і вийшли.
Легкий масаж живота може допомогти розслабити напружені м’язи дитини, і він особливо ефективний після теплої ванни.
Водичка проти коліків – це старий засіб для вирішення проблеми. Немає доказів того, що вона допомагає, але деякі мами таки використовують її, коли в дитини виникають проблеми. Вона зігріває і розслаблює живіт, а також понижує кислотність. Зазвичай водичка проти коліків рекомендується дітям, яким більше місяця, проте перед використанням слід читати інформацію на етикетці.
Перебування в певному положенні заспокоює дитину, яка має коліки (особливо положення на животі). Покладіть дитину обличчям на руку, щоб голова була у згині ліктя, а Ваша рука знаходилася між ногами дитини. Також дитину можна покласти обличчям на коліно, щоб голова була повернута в сторону, а Ви можете легенько рухати ногами з боку в бік. Пам’ятайте, що дитина не повинна спати навзнак.
Крісло, що гойдається або вібрує, може допомогти дитині, якщо вона дуже погано почувається вечорами.
Якщо Ви годуєте дитину з пляшечки, повністю або час від часу, вибирайте пляшечку з антиколіковим клапаном, яка зменшує коліки та їх симптоми, що клінічно підтверджено. Використовуйте соску з правильним потоком для дитини і слідкуйте, щоб соска була наповнена молоком, щоб дитина не ковтала повітря.
Коли дитину важко заспокоїти, дайте їй пустушку. Якщо дитина відчуває біль, допоможе смоктання.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
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