Philips Avent – Догодовування дитини

Будь-які батьки будуть щасливі бачити, як швидко росте їхня дитина. Догодовування дитини твердою їжею (крім годування молоком) забезпечить її додатковою енергією та поживними речовинами, потрібними для здорового і щасливого розвитку.
Загалом після першого місяця і протягом наступних шести місяців діти набирають в середньому 0,5–1 кг щомісяця. Грудне молоко – це перша ідеальна їжа, але поза цим етапом для росту та набору ваги приблизно 0,5 кг на місяць дитині потрібне молоко й тверда їжа.
Багато дітей готові чекати догодовування до приблизно шести місяців; у цьому віці вони можуть дуже швидко набути навиків, потрібних для споживання твердої їжі. Проте діти розвиваються з різними темпами, і Ваша дитина може бути готова до догодовування раніше, ніж у шість місяців. Не починайте догодовувати дитину до чотирьох місяців, оскільки нирки й травна система ще не розвинені.
Перехід до споживання твердої їжі – це дуже хвилюючий етап, оскільки дитина вчиться насолоджуватися новими та різними смаками.
Якщо Ви не впевнені, коли починати догодовувати дитину, зверніться за порадою до лікаря. Перш ніж починати догодовувати, дитині можна також дати потримати ложку для годування, щоб вона звикала.
Якщо дитина прокидається вночі, це не завжди означає, що вона голодна.
Якщо дитина починає прокидатися вночі тоді, коли вона раніше спала, це не означає, що вона голодна. Приблизно в цьому віці у дітей починає змінюватися режим сну. Сон змінюється з глибокого на поверхневий і навпаки, з короткими періодами пробудження, коли дитина прокидається і потребує уваги.
Перед догодовуванням лікарі повинні оглянути недоношену дитину. Найкращий час для догодовування – це вік від п’яти до восьми місяців після фактичної дати народження дитини. Проте також найкраще зачекати три місяці після передбачуваної дати пологів для розвитку координації м’язів. У цьому віці недоношені діти можуть ще погано контролювати голову, тому під час годування твердою їжею потрібно буде добре підтримувати голову та шию.
Перехід від годування грудьми до годування з пляшечки
Поради щодо годування з пляшечки