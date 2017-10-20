Philips Avent – Догодовування дитини

Загалом після першого місяця і протягом наступних шести місяців діти набирають в середньому 0,5–1 кг щомісяця. Грудне молоко – це перша ідеальна їжа, але поза цим етапом для росту та набору ваги приблизно 0,5 кг на місяць дитині потрібне молоко й тверда їжа.

Багато дітей готові чекати догодовування до приблизно шести місяців; у цьому віці вони можуть дуже швидко набути навиків, потрібних для споживання твердої їжі. Проте діти розвиваються з різними темпами, і Ваша дитина може бути готова до догодовування раніше, ніж у шість місяців. Не починайте догодовувати дитину до чотирьох місяців, оскільки нирки й травна система ще не розвинені.

Перехід до споживання твердої їжі – це дуже хвилюючий етап, оскільки дитина вчиться насолоджуватися новими та різними смаками.