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    Performance Series

    Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

    43PUS8506/12
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди
    • Той, який хочеться дивитися Той, який хочеться дивитися Той, який хочеться дивитися
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      Performance Series Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      43PUS8506/12
      Загальна оцінка / 5
      2 нагороди

      Той, який хочеться дивитися

      Вибрати новий телевізор тепер стало легко. Якщо ви шукаєте відмінне зображення та звук, легке під’єднання та оперативні ігри без зайвої метушні, це ідеальний варіант. Крім того, ви отримуєте Ambilight для захоплюючого перегляду, як ніколи раніше. Переглянути усі переваги

      Performance Series Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      Той, який хочеться дивитися

      Вибрати новий телевізор тепер стало легко. Якщо ви шукаєте відмінне зображення та звук, легке під’єднання та оперативні ігри без зайвої метушні, це ідеальний варіант. Крім того, ви отримуєте Ambilight для захоплюючого перегляду, як ніколи раніше. Переглянути усі переваги

      Той, який хочеться дивитися

      Вибрати новий телевізор тепер стало легко. Якщо ви шукаєте відмінне зображення та звук, легке під’єднання та оперативні ігри без зайвої метушні, це ідеальний варіант. Крім того, ви отримуєте Ambilight для захоплюючого перегляду, як ніколи раніше. Переглянути усі переваги

      Performance Series Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

      Той, який хочеться дивитися

      Вибрати новий телевізор тепер стало легко. Якщо ви шукаєте відмінне зображення та звук, легке під’єднання та оперативні ігри без зайвої метушні, це ідеальний варіант. Крім того, ви отримуєте Ambilight для захоплюючого перегляду, як ніколи раніше. Переглянути усі переваги

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        Performance Series

        Performance Series

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV

        Усього:

        Той, який хочеться дивитися

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV із Ambilight

        • 3-стороннє підсвічування Ambilight
        • Підтримка основних форматів HDR
        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        • Телевізор Android TV 108 см (43 д.)
        Телевізор із магічним підсвічуванням Ambilight. Лише в Philips.

        Телевізор із магічним підсвічуванням Ambilight. Лише в Philips.

        З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.

        Той, що просто розумний. Android TV

        Той, що просто розумний. Android TV

        Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

        Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.

        Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.

        Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

        Той, що має яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        Той, що має яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Для звуку у форматі Multi-Room. Сумісність із DTS Play-Fi

        Для звуку у форматі Multi-Room. Сумісність із DTS Play-Fi

        DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.

        Для геймерів. Низький рівень затримки на будь-якій консолі.

        Для геймерів. Низький рівень затримки на будь-якій консолі.

        Телевізор Philips має новий роз’єм HDMI 2.1 і автоматично перемикається на налаштування з низьким рівнем затримки, коли ви починаєте грати у гру на консолі. Підтримується змінна частота кадрів VRR для плавних динамічних ігор. Режим гри з підсвічуванням Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.

        Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними. Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Тонка приваблива конструкція

        Хочете поставити телевізор у куті чи в незвичному положенні? Центральна поворотна підставка дозволяє повернути його під кутом. Незалежно від розміщення телевізора, практично безрамковий екран додаватиме вишуканості.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Бездротові домашні гучномовці Philips
            Сумісність із бездротовими домашніми гучномовцями Philips

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          43  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          108  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Micro Dimming Pro
          • Керування кольорами ISF

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 10 (Q)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • Netflix
          • Amazon instant video
          • BBC iPlayer
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness App
          • Spotify
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          • Завантаження ПЗ у фоновому режимі
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Дистанційне керування
          з голосом
          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротові з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Інші з’єднання
          • Супутниковий конектор
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так для всіх роз’ємів
          HDMI eARC
          Так на HDMI2
          Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          Так, на HDMI1 та HDMI2

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          • HEVC
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          441328
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          43
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          108
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          62  Вт
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          104  Вт
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          20 Вт
          Покращення звуку
          • Dolby Atmos
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Нічний режим
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Sound Personalization
          Конфігурація динаміків
          2 повнодіапазонні динаміки по 10 Вт

        • Розміри

          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          100 x 200 мм
          100 x 200 мм
          Глибина коробки
          150,0  мм
          Висота коробки
          680,0  мм
          Ширина коробки
          1070,0  мм
          Вага виробу
          9,1  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          11,4  кг
          Глибина телевізора
          78,1  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          201,1  мм
          Висота телевізора
          558,2  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          628,2  мм
          Ширина телевізора
          962,8  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          962,8  мм
          Глибина підставки
          201,1  мм
          Висота підставки
          70,0  мм
          Ширина підставки
          590,0  мм
          Вага з упаковкою
          14,0  кг

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Світло-срібляста рамка
          Конструкція підставки
          • Поворот +/- 15 градусів
          • Легка срібляста підставка

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Дистанційне керування
          • Короткий посібник
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Підставка на стіл
          Батареї в комплекті
          2 батареї AAA

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Дистанційне керування
        • Короткий посібник
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл
        • Батареї в комплекті: 2 батареї AAA

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • *Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо)
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

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