Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними. Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.