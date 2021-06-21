Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
- Батареї в комплекті: 2 батареї AAA
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Той, який хочеться дивитися
Вибрати новий телевізор тепер стало легко. Якщо ви шукаєте відмінне зображення та звук, легке під’єднання та оперативні ігри без зайвої метушні, це ідеальний варіант. Крім того, ви отримуєте Ambilight для захоплюючого перегляду, як ніколи раніше. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Той, який хочеться дивитися
Вибрати новий телевізор тепер стало легко. Якщо ви шукаєте відмінне зображення та звук, легке під’єднання та оперативні ігри без зайвої метушні, це ідеальний варіант. Крім того, ви отримуєте Ambilight для захоплюючого перегляду, як ніколи раніше. Переглянути усі переваги
Той, який хочеться дивитися
Вибрати новий телевізор тепер стало легко. Якщо ви шукаєте відмінне зображення та звук, легке під’єднання та оперативні ігри без зайвої метушні, це ідеальний варіант. Крім того, ви отримуєте Ambilight для захоплюючого перегляду, як ніколи раніше. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Той, який хочеться дивитися
Вибрати новий телевізор тепер стало легко. Якщо ви шукаєте відмінне зображення та звук, легке під’єднання та оперативні ігри без зайвої метушні, це ідеальний варіант. Крім того, ви отримуєте Ambilight для захоплюючого перегляду, як ніколи раніше. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV
Усього:
З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.
Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.
Телевізор Philips має новий роз’єм HDMI 2.1 і автоматично перемикається на налаштування з низьким рівнем затримки, коли ви починаєте грати у гру на консолі. Підтримується змінна частота кадрів VRR для плавних динамічних ігор. Режим гри з підсвічуванням Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.
Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.
Шукаєте телевізор, який підійде для вашої кімнати? Майже безрамковий екран цього 4K телевізора Smart TV доповнить будь-який інтер’єр. Тонкі ніжки створюють враження, що екран плаває над телевізором; також їх можна розширити, щоб розмістити довші саундбари.
Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними. Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Карта енергоспоживання ЄС
Звук
Розміри
Аксесуари
Конструкція
Потужність
Функції Smart TV
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