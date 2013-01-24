  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Офіційна гарантія

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    LED

    Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

    65PUS9435/12
    Загальна оцінка / 5
    • Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі. Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі. Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.
      -{discount-value}
    • Відтворити Пауза

      LED Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

      65PUS9435/12
      Загальна оцінка / 5

      Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.

      Не втратьте жодної деталі. Почуйте кожен нюанс. Цей світлодіодний телевізор Philips із вбудованими динаміками Bowers & Wilkins дозволить Вам повністю зануритися в зображення й глибокий звук. Система Ambilight додасть кольору до Вашої музики, серіалів у форматі HDR або улюблених фільмів. Переглянути усі переваги

      LED Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

      Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.

      Не втратьте жодної деталі. Почуйте кожен нюанс. Цей світлодіодний телевізор Philips із вбудованими динаміками Bowers & Wilkins дозволить Вам повністю зануритися в зображення й глибокий звук. Система Ambilight додасть кольору до Вашої музики, серіалів у форматі HDR або улюблених фільмів. Переглянути усі переваги

      Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.

      Не втратьте жодної деталі. Почуйте кожен нюанс. Цей світлодіодний телевізор Philips із вбудованими динаміками Bowers & Wilkins дозволить Вам повністю зануритися в зображення й глибокий звук. Система Ambilight додасть кольору до Вашої музики, серіалів у форматі HDR або улюблених фільмів. Переглянути усі переваги

      LED Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

      Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.

      Не втратьте жодної деталі. Почуйте кожен нюанс. Цей світлодіодний телевізор Philips із вбудованими динаміками Bowers & Wilkins дозволить Вам повністю зануритися в зображення й глибокий звук. Система Ambilight додасть кольору до Вашої музики, серіалів у форматі HDR або улюблених фільмів. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Ambilight

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        LED

        LED

        Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins

        Усього:

        Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.

        Світлодіодний телевізор 4K UHD Android TV із Ambilight

        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        • Звук від Bowers & Wilkins
        • 3-стороннє підсвічування Ambilight
        • Телевізор Android TV 164 см (65 д.)
        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.

        Абсолютний звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos.

        Абсолютний звук. Bowers & Wilkins у поєднанні з Dolby Atmos.

        Ексклюзивна конструкція динаміків від легендарних інженерів-акустиків Bowers & Wilkins забезпечує захоплююче реалістичне звучання. Динаміки, що спрямовують звук догори, дозволяють максимально насолоджуватися технологією Dolby Atmos. Центральний високочастотний динамік підтримує чіткість діалогів незалежно від того, наскільки напруженою стає драматична ситуація.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.

        Яскравий світлодіодний 4K телевізор. Яскраве зображення HDR. Плавний рух.

        Яскравий світлодіодний 4K телевізор. Яскраве зображення HDR. Плавний рух.

        Яскравий LED-телевізор 4K. Яскраве зображення HDR. Плавний рух. Телевізор Philips 4K UHD оживляє контент насиченими кольорами та високою контрастністю. Зображення мають більшу глибину, а рух – плавний. Фільми, шоу, ігри та інший контент виглядають чудово незалежно від джерела.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.

        Android TV. Просто розумний.

        Android TV. Просто розумний.

        Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

        Голосове керування. Вбудований Google Помічник. Підтримка Alexa.

        Голосове керування. Вбудований Google Помічник. Підтримка Alexa.

        Керуйте телевізором Philips Android TV за допомогою власного голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім домашнім розумним пристроям, сумісним з Google Помічником, – наприклад, зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану. Не обов’язково шукати пульт дистанційного керування. Тепер можна за допомогою голосу керувати телевізором Philips Smart TV через пристрої із підтримкою помічника Alexa, як-от Amazon Echo. Вмикайте телевізор, перемикайте канали, переключайтеся на ігрову консоль тощо за допомогою голосового помічника Alexa.

        Play-Fi. Аудіо в режимі Multi-Room.

        Play-Fi. Аудіо в режимі Multi-Room.

        DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.

        Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Підтримка основних форматів HDR. Побачте більше того, що задумав режисер.

        Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними. Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.

        Тканина динаміків Kvadrat. Пульт ДК з покриттям із шкіри Muirhead.

        Високоякісні матеріали роблять ваш телевізор Philips таким особливим. Завдяки акустично прозорій вовняній тканині динаміків Kvadrat звук вільно поширюється в кімнату. Шкіра Muirhead та клавіші з підсвіткою додають пульту дистанційного керування продуманого вигляду.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep

        • Зображення/дисплей

          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Широка колірна гама 90% DCI/P3
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • 2400 пікселів на дюйм

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Відеовходи на всіх HDMI
          • до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          • Підтримка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 9 (Pie)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • Amazon instant video
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Дистанційне керування
          • з голосом
          • з підсвіткою кнопок
          • зі шкірою Muirhead
          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Бездротові з’єднання
          • Bluetooth 4.2
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Супутниковий конектор
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          Наявність свинцю
          Так*
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          422465
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          122  Вт
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          152  Вт
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Світлодіодна РК

        • Звук

          Покращення звуку
          • 5-смуговий еквалайзер
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Dolby Atmos
          Конфігурація динаміків
          2x6 Вт середньочастотні динаміки, 2x9 високочастотні динаміки, низькочастотний динамік 20 Вт
          Аудіо
          • Звук від Bowers & Wilkins
          • 2.1.2-канальний
          • Вихідна потужність: 50 Вт (RMS)
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • Dolby Digital MS12 V2.3
          • DTS-HD(M6)

        • Розміри

          Глибина коробки
          174,0  мм
          Висота коробки
          1088,0  мм
          Ширина коробки
          1660,0  мм
          Вага виробу
          27,9  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          32,3  кг
          Глибина телевізора
          52,3  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          281,8  мм
          Висота телевізора
          829,7  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          895,2  мм
          Ширина телевізора
          1448,4  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1448,7  мм
          Глибина підставки
          281,8  мм
          Висота підставки
          81,7  мм
          Ширина підставки
          880,0  мм
          Вага з упаковкою
          32,9  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          300 x 300 мм

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Металева рамка зі сріблястим відтінком
          Конструкція підставки
          Звукове рішення кольору темного хрому

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник (x1)
          • Дистанційне керування
          • 2 батареї AAA
          • Підставка зі звуковим рішенням

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Зауважте, що додатки Amazon Apps можуть бути недоступні у вашій країні. (Зараз додатки Amazon Apps працюють лише у Великобританії, Німеччині та Австрії).
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.
            • *Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо)
            • Для звукової панелі, гучномовця та іншого аудіопристрою потрібне з’єднання HDMI.

            Зареєструйтеся та отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент продуктів Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися