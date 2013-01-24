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Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.
Не втратьте жодної деталі. Почуйте кожен нюанс. Цей світлодіодний телевізор Philips із вбудованими динаміками Bowers & Wilkins дозволить Вам повністю зануритися в зображення й глибокий звук. Система Ambilight додасть кольору до Вашої музики, серіалів у форматі HDR або улюблених фільмів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.
Не втратьте жодної деталі. Почуйте кожен нюанс. Цей світлодіодний телевізор Philips із вбудованими динаміками Bowers & Wilkins дозволить Вам повністю зануритися в зображення й глибокий звук. Система Ambilight додасть кольору до Вашої музики, серіалів у форматі HDR або улюблених фільмів. Переглянути усі переваги
Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.
Не втратьте жодної деталі. Почуйте кожен нюанс. Цей світлодіодний телевізор Philips із вбудованими динаміками Bowers & Wilkins дозволить Вам повністю зануритися в зображення й глибокий звук. Система Ambilight додасть кольору до Вашої музики, серіалів у форматі HDR або улюблених фільмів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Елегантний вигляд. Звук як у кінотеатрі.
Не втратьте жодної деталі. Почуйте кожен нюанс. Цей світлодіодний телевізор Philips із вбудованими динаміками Bowers & Wilkins дозволить Вам повністю зануритися в зображення й глибокий звук. Система Ambilight додасть кольору до Вашої музики, серіалів у форматі HDR або улюблених фільмів. Переглянути усі переваги
Телевізор 4K UHD Android TV – звук Bowers & Wilkins
Усього:
Із процесором Philips P5 зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а тони шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
Ексклюзивна конструкція динаміків від легендарних інженерів-акустиків Bowers & Wilkins забезпечує захоплююче реалістичне звучання. Динаміки, що спрямовують звук догори, дозволяють максимально насолоджуватися технологією Dolby Atmos. Центральний високочастотний динамік підтримує чіткість діалогів незалежно від того, наскільки напруженою стає драматична ситуація.
Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.
Яскравий LED-телевізор 4K. Яскраве зображення HDR. Плавний рух. Телевізор Philips 4K UHD оживляє контент насиченими кольорами та високою контрастністю. Зображення мають більшу глибину, а рух – плавний. Фільми, шоу, ігри та інший контент виглядають чудово незалежно від джерела.
Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
Керуйте телевізором Philips Android TV за допомогою власного голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім домашнім розумним пристроям, сумісним з Google Помічником, – наприклад, зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану. Не обов’язково шукати пульт дистанційного керування. Тепер можна за допомогою голосу керувати телевізором Philips Smart TV через пристрої із підтримкою помічника Alexa, як-от Amazon Echo. Вмикайте телевізор, перемикайте канали, переключайтеся на ігрову консоль тощо за допомогою голосового помічника Alexa.
DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.
Ваш телевізор Philips має змогу на повну використати переваги відеоформату HDR10+. Контрастність, колір та рівні яскравості налаштовуються для кожного кадру окремо. Незалежно від того, чи це обов’язковий для перегляду серіал, чи новий блокбастер, – тіні будуть глибшими, яскраві ділянки сяятимуть, а кольори будуть ще більш природними. Dolby Vision та Dolby Atmos. Кінематографічне зображення та звук.
Високоякісні матеріали роблять ваш телевізор Philips таким особливим. Завдяки акустично прозорій вовняній тканині динаміків Kvadrat звук вільно поширюється в кімнату. Шкіра Muirhead та клавіші з підсвіткою додають пульту дистанційного керування продуманого вигляду.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Функції Smart TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Потужність
Карта енергоспоживання ЄС
Звук
Розміри
Конструкція
Аксесуари