    Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри

      Shaver series 7000 Електробритва для вологого/сухого гоління

      S7886/35

      Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри

      Philips серії 7000 гладко ковзає по шкірі, близько зрізаючи кожен волосок, навіть на 3-денній бороді. Ця бритва, оснащена вдосконаленою технологією SkinIQ, визначає, адаптується і направляє для правильних рухів і забезпечення кращого захисту шкіри.

      Shaver series 7000 Електробритва для вологого/сухого гоління

      Shaver series 7000
      Shaver series 7000

      Електробритва для вологого/сухого гоління

      Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри

      з технологією SkinIQ

      • Покриття Nano SkinGlide
      • Леза SteelPrecision
      • Датчик керування рухами
      • Гнучкі головки 360-D
      • Гарантія до 5 років****
      Зменшує тертя по шкірі для зменшення подразнення

      Зменшує тертя по шкірі для зменшення подразнення

      Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Воно виготовлене з 250 000 мікротехнологічних кульок на квадратний сантиметр і зменшує тертя об шкіру на 30%*** для запобігання подразненню.

      Висока ефективність під час кожного проходу

      Висока ефективність під час кожного проходу

      Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізань за хвилину, забезпечуючи ретельне гоління. 45 високоефективних лез, що самі заточуються і виготовлені в Європі.

      Вдосконалене гоління з додатком

      Вдосконалене гоління з додатком

      Удосконалюйте гоління, з’єднавши бритву в пару з додатком Philips GroomTribe. Гоління за голінням відслідковуйте стан шкіри, персоналізуйте гоління і вдосконалюйте техніку для ретельного та лагідного до шкіри гоління.

      Гнучкі головки повторюють контури обличчя

      Гнучкі головки повторюють контури обличчя

      Повністю гнучкі головки повертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та комфортного гоління.

      Розроблено для точності та ефективного зрізування

      Розроблено для точності та ефективного зрізування

      Нову форму бритвених головок розроблено для точності. Поверхню вдосконалено каналами, які спрямовують волосся і створені для переміщення волосся в ефективне положення для зрізування.

      Відкривається одним натисканням для легкого очищення

      Відкривається одним натисканням для легкого очищення

      Очищуйте бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і промийте водою.

      Голіться вологим або сухим способом, навіть під душем

      Голіться вологим або сухим способом, навіть під душем

      Голіться відповідно до власних потреб: можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління чи навіть у душі, з використанням гелю або пінки чи без.

      Точний тример, вбудований у ручку

      Точний тример, вбудований у ручку

      Доповніть вигляд за допомогою висувного точного тримера. Він вбудований у корпус бритви і є ідеальним варіантом для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

      Зручне заряджання

      Зручне заряджання

      У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на вебсайті: www.philips.com/support

      Заряджання протягом 1 години та 5-хвилинне швидке заряджання

      Заряджання протягом 1 години та 5-хвилинне швидке заряджання

      Заряджайте бритву повністю лише за 1 годину завдяки потужній та енергоефективній літій-іонній батареї. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

      Бритва постачається з екопаспортом

      Бритва постачається з екопаспортом

      У виробництві наших лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія, а наша упаковка виготовлена з матеріалів, які можна переробити. Усі бритви постачаються з екопаспортом.

      Повне заряджання забезпечує до 60 хвилин автономної роботи

      Повне заряджання забезпечує до 60 хвилин автономної роботи

      Голіться в автономному режимі протягом 60 хвилин після одного повного заряджання батареї.

      Створено для довговічності: гарантія до 5 років****

      Створено для довговічності: гарантія до 5 років****

      Наші бритви розроблені для досконалого гоління та мають розширену гарантію до 5 років після реєстрації виробу. Отже, ви можете насолоджуватися неперевершеною надійністю та продуктивністю, гоління за голінням.

      Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

      Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за кілька проходів***.

      Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

      Динамічно адаптує потужність гоління з моменту контакту бритви з обличчям чи головою, зчитуючи щільність волосся 250 разів на секунду. Підлаштовується під вашу бороду для легкого гоління.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Підставка для заряджання
        Так
        Технічне обслуговування
        Щітка для очищення
        Вбудований висувний тример
        Так
        Транспортування та зберігання
        Дорожній футляр
        Кабель USB-A у комплекті
        Адаптер живлення не додається

      • Програмне забезпечення

        Додаток
        • GroomTribe
        • Підключення через Bluetooth®
        Сумісність смартфона
        Пристрої iPhone та Android™

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Напруга
        5 В
        Час роботи
        60 хвилин
        Автоматичний вибір напруги
        5 В
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • 5 хв швидке заряджання
        Максимальне споживання енергії
        5  Вт

      • Конструкція

        Ручка
        Ручка з гумовими накладками
        Колір
        Чорний
        Бритвені головки
        Кутової форми

      • Обслуговування

        Запасна головка SH71
        Заміняйте кожні 2 роки на SH71
        Гарантія 2 + 3 роки****
        Так

      • Ефективність гоління

        Повторення контурів
        Гнучкі головки 360-D
        Система гоління
        Леза SteelPrecision
        Технологія SkinIQ
        • Покриття Nano SkinGlide
        • Датчик керування рухами
        • Датчик адаптації потужності

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • Світлодіодний дисплей
        • Індикатор рівня заряду батареї
        • Індикатор керування рухами
        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Заряджання
        Зарядка USB-A (5В⎓ / ≥1А)
        Чищення
        • Відкривається одним натисканням
        • Можна мити повністю

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.
      порівняно з матеріалом без покриття
      Протестовано порівняно з Philips серії 3000.
      На основі даних використання Philips серії S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.
      2 роки гарантії + 3 роки продовження після реєстрації на Philips.com протягом 90 днів після покупки.

