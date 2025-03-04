Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
S7886/35
Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
Philips серії 7000 гладко ковзає по шкірі, близько зрізаючи кожен волосок, навіть на 3-денній бороді. Ця бритва, оснащена вдосконаленою технологією SkinIQ, визначає, адаптується і направляє для правильних рухів і забезпечення кращого захисту шкіри.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Електробритва для вологого/сухого гоління
усього
recurring payment
Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Воно виготовлене з 250 000 мікротехнологічних кульок на квадратний сантиметр і зменшує тертя об шкіру на 30%*** для запобігання подразненню.
Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізань за хвилину, забезпечуючи ретельне гоління. 45 високоефективних лез, що самі заточуються і виготовлені в Європі.
Удосконалюйте гоління, з’єднавши бритву в пару з додатком Philips GroomTribe. Гоління за голінням відслідковуйте стан шкіри, персоналізуйте гоління і вдосконалюйте техніку для ретельного та лагідного до шкіри гоління.
Повністю гнучкі головки повертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та комфортного гоління.
Нову форму бритвених головок розроблено для точності. Поверхню вдосконалено каналами, які спрямовують волосся і створені для переміщення волосся в ефективне положення для зрізування.
Очищуйте бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і промийте водою.
Голіться відповідно до власних потреб: можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління чи навіть у душі, з використанням гелю або пінки чи без.
Доповніть вигляд за допомогою висувного точного тримера. Він вбудований у корпус бритви і є ідеальним варіантом для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на вебсайті: www.philips.com/support
Заряджайте бритву повністю лише за 1 годину завдяки потужній та енергоефективній літій-іонній батареї. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.
У виробництві наших лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія, а наша упаковка виготовлена з матеріалів, які можна переробити. Усі бритви постачаються з екопаспортом.
Голіться в автономному режимі протягом 60 хвилин після одного повного заряджання батареї.
Наші бритви розроблені для досконалого гоління та мають розширену гарантію до 5 років після реєстрації виробу. Отже, ви можете насолоджуватися неперевершеною надійністю та продуктивністю, гоління за голінням.
Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за кілька проходів***.
Динамічно адаптує потужність гоління з моменту контакту бритви з обличчям чи головою, зчитуючи щільність волосся 250 разів на секунду. Підлаштовується під вашу бороду для легкого гоління.
Аксесуари
Програмне забезпечення
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.