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  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри

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Електробритва Philips серії 5000

S5885/10

4.6
| (1336) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб
Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
Електробритва S5885/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри.
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Цей продукт

Електробритва Philips серії 5000

Електробритва Philips
серії 5000

4 799,00 ₴

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    1 999,00 ₴

4 799,00 ₴

4 799,00 ₴

з технологією SkinIQ

Ретельне гоління, дбайливе до шкіри

  • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри

  • Технологія SkinIQ: датчик адаптації потужності

  • Гнучкі головки 360 та 45 самозаточувальних леза

  • Заряджання USB-A

  • Вологе і сухе гоління з пінкою або гелем для гоління

Гладке й ефективне гоління з кожним рухом

Гладке й ефективне гоління з кожним рухом

Завдяки швидкості до 90 000 рухів на хвилину леза SteelPrecision зрізають більше волосся за один рух, забезпечуючи гладке й ефективне гоління. 45 високоефективних самозаточувальних лез, виготовлених в Європі, забезпечують стабільно якісне гоління з кожним використанням.

Адаптується до густоти бороди для більш легкого гоління

Адаптується до густоти бороди для більш легкого гоління

Інтелектуальний датчик зчитує щільність волосся 250 разів на секунду та автоматично регулює потужність під час гоління. Це дозволяє бритві ефективно справлятися з густішими ділянками, забезпечуючи гладке гоління без зайвих зусиль і з незмінним комфортом.

Спрямовує волосся у положення для ефективного зрізання

Спрямовує волосся у положення для ефективного зрізання

Поверхня бритвеної головки має канали для спрямування волосся, що допомагають розмістити волосся для ефективного зрізання. Це підвищує точність і забезпечує чисте, рівномірне гоління на всіх ділянках обличчя.

Технічні характеристики

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4.6

з 5

1336

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

30/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Відмінна бритва, повністю виправдовує очікування

Користуюся бритвою Philips Series 5000 вже кілька тижнів. Голить м'яко, шкіру не подразнює. Акумулятор тримає довго. Дуже зручно, що можна просто промити під краном після гоління. Для щоденного догляду — саме те, що треба.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S5886/38 серії 5000

Date of Use 2026-07-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S5886/38 серії 5000

Date of Use 2026-07-16

18/07/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Рекомендую

Дуже гарна модель Попередня модель була 1000 серія також був задоволений

Цей відгук про Електробритва Philips S5887/30 серії 5000

Date of Use 2026-07-05

Цей відгук про Електробритва Philips S5887/30 серії 5000

Date of Use 2026-07-05

22/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже чудовий пристрій, добре голить та приємний у використанні

Цей відгук про Електробритва Philips S5886/30 серії 5000

Date of Use 2026-04-19

Цей відгук про Електробритва Philips S5886/30 серії 5000

Date of Use 2026-04-19

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Протестовано порівняно з Philips серії 3000.

      2. 2 роки гарантії + 3 роки продовження після реєстрації на Philips.com протягом 90 днів після покупки.