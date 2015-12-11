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    Електробритва Philips серії 5000

    Для вологого та сухого гоління

    S5885/10
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Ретельне гоління, дбайливе до шкіри Ретельне гоління, дбайливе до шкіри Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
      -{discount-value}

      Електробритва Philips серії 5000 Для вологого та сухого гоління

      S5885/10
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Ретельне гоління, дбайливе до шкіри

      Електробритва S5885/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри. Переглянути усі переваги

      Електробритва Philips серії 5000 Для вологого та сухого гоління

      Ретельне гоління, дбайливе до шкіри

      Електробритва S5885/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри. Переглянути усі переваги

      Ретельне гоління, дбайливе до шкіри

      Електробритва S5885/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри. Переглянути усі переваги

      Електробритва Philips серії 5000 Для вологого та сухого гоління

      Ретельне гоління, дбайливе до шкіри

      Електробритва S5885/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри. Переглянути усі переваги

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        Електробритва Philips серії 5000

        Електробритва Philips серії 5000

        Для вологого та сухого гоління

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        Усього:

        Ретельне гоління, дбайливе до шкіри

        з технологією SkinIQ

        • Технологія SkinIQ
        • 45 самозаточувальних лез SteelPrecision
        • Гнучкі головки 360-D
        • М'який чохол
        • Колір темно-синій
        Висока ефективність під час кожного проходу

        Висока ефективність під час кожного проходу

        Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізань за хвилину, забезпечуючи ретельне гоління. 45 високоефективних лез, що самі заточуються і виготовлені в Європі.

        Гнучкі головки 360-D повторюють контури обличчя

        Гнучкі головки 360-D повторюють контури обличчя

        Повністю гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та комфортного гоління.

        Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем

        Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем

        Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть у душі.

        Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

        Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

        Електробритва має розумний датчик адаптації потужності, що зчитує густину волосся на обличчі 250 разів за секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого й лагідного гоління.

        Розроблено для точності та ефективного зрізування

        Розроблено для точності та ефективного зрізування

        Нову форму бритвених головок розроблено для точності. Поверхню вдосконалено каналами, які спрямовують волосся і створені для переміщення волосся в ефективне положення для зрізання.

        Заряджання протягом 1 години та 5-хвилинне швидке заряджання

        Заряджання протягом 1 години та 5-хвилинне швидке заряджання

        Заряджайте бритву повністю лише за 1 годину завдяки потужній та енергоефективній літій-іонній батареї. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

        Зручне заряджання

        Зручне заряджання

        У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support

        Бритва постачається з екопаспортом

        Бритва постачається з екопаспортом

        У виробництві наших лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія, а наша упаковка виготовлена з матеріалів, які можна переробити. Усі бритви постачаються з екопаспортом.

        Світлодіодний дисплей із піктограмами для інтуїтивного користування

        Світлодіодний дисплей із піктограмами для інтуїтивного користування

        Інтуїтивний дисплей показує відповідну інформацію, забезпечуючи найкраще гоління. Цей інтерфейс включає: 3-рівні стану батареї, поради щодо чищення та індикатор блокування для транспортування.

        Мотор посилено паладієм для довшого строку служби бритви

        Мотор посилено паладієм для довшого строку служби бритви

        Мотор і батарея наших бритв розроблені для довговічності та забезпечують довготривалу потужність під час гоління.

        Відкривається одним натисканням для легкого очищення

        Відкривається одним натисканням для легкого очищення

        Очищуйте бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і промийте водою.

        Точний тример, вбудований у ручку

        Точний тример, вбудований у ручку

        Доповніть вигляд за допомогою висувного точного тримера бритви. Він вбудований у корпус бритви і є ідеальним варіантом для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

        Оновіть свою бритву

        Оновіть свою бритву

        Протягом двох років бритвені головки зрізають до 9 мільйонів волосків на обличчі. Замінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Технічне обслуговування
          Щітка для очищення
          Вбудований висувний тример
          Так
          Транспортування та зберігання
          • М’який футляр
          • Захисний ковпачок
          Кабель USB-A у комплекті
          Адаптер живлення не додається

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Автоматичний вибір напруги
          5 В
          Час роботи
          60 хвилин
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • 5 хв швидке заряджання
          Споживання енергії в режимі очікування
          0,04  Вт
          Максимальне споживання енергії
          9  Вт

        • Конструкція

          Колір
          Темно-синій
          Ручка
          Ручка з гумовими накладками
          Бритвені головки
          Кутової форми

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка SH71
          Заміняйте кожні 2 роки на SH71

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Гнучкі головки 360-D
          Система гоління
          Леза SteelPrecision
          Технологія SkinIQ
          Датчик адаптації потужності

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          • Світлодіодний дисплей
          • Індикатор рівня заряду батареї
          • Блокування для транспортування
          Заряджання
          USB-A (адаптер не входить у комплект)
          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання
          Чищення
          • Відкривається одним натисканням
          • Можна мити повністю

        Комплектація упаковки

        Фотографія упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Точний тример SmartClick

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              • *Протестовано порівняно з Philips серії 3000.

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              Продавець інтернет-магазину:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна
              м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33744042

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