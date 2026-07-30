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Цей продукт
Електробритва Philips
серії 5000
4 799,00 ₴
SH71
Змінні бритвені головки
1 999,00 ₴
4 799,00 ₴
4 799,00 ₴
Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
Технологія SkinIQ: датчик адаптації потужності
Гнучкі головки 360 та 45 самозаточувальних леза
Заряджання USB-A
Вологе і сухе гоління з пінкою або гелем для гоління
Завдяки швидкості до 90 000 рухів на хвилину леза SteelPrecision зрізають більше волосся за один рух, забезпечуючи гладке й ефективне гоління. 45 високоефективних самозаточувальних лез, виготовлених в Європі, забезпечують стабільно якісне гоління з кожним використанням.
Інтелектуальний датчик зчитує щільність волосся 250 разів на секунду та автоматично регулює потужність під час гоління. Це дозволяє бритві ефективно справлятися з густішими ділянками, забезпечуючи гладке гоління без зайвих зусиль і з незмінним комфортом.
Поверхня бритвеної головки має канали для спрямування волосся, що допомагають розмістити волосся для ефективного зрізання. Це підвищує точність і забезпечує чисте, рівномірне гоління на всіх ділянках обличчя.
4.6
з 5
1336
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
Viktor69
30/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Відмінна бритва, повністю виправдовує очікування
Користуюся бритвою Philips Series 5000 вже кілька тижнів. Голить м'яко, шкіру не подразнює. Акумулятор тримає довго. Дуже зручно, що можна просто промити під краном після гоління. Для щоденного догляду — саме те, що треба.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S5886/38 серії 5000
Date of Use 2026-07-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S5886/38 серії 5000
Date of Use 2026-07-16
Wqwq
18/07/2026
Україна
Перевірений покупець
Рекомендую
Дуже гарна модель Попередня модель була 1000 серія також був задоволений
Цей відгук про Електробритва Philips S5887/30 серії 5000
Date of Use 2026-07-05
Цей відгук про Електробритва Philips S5887/30 серії 5000
Date of Use 2026-07-05
GuMi7777
22/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Дуже чудовий пристрій, добре голить та приємний у використанні
Цей відгук про Електробритва Philips S5886/30 серії 5000
Date of Use 2026-04-19
Цей відгук про Електробритва Philips S5886/30 серії 5000
Date of Use 2026-04-19
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Протестовано порівняно з Philips серії 3000.
2 роки гарантії + 3 роки продовження після реєстрації на Philips.com протягом 90 днів після покупки.