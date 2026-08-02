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  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
  • Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри

-25% на картридж Quick Clean Pod

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Електробритва Philipsсерії 7000

S7882/55

4.7
| (782) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри
Електробритва Philips серії 7000 має покриття Nano SkinGlide, що ковзає по шкірі, зрізаючи кожен волосок, навіть на 3-денній бороді. Ця бритва, оснащена вдосконаленою технологією SkinIQ, визначає, адаптується і направляє для правильних рухів, забезпечуючи кращий захисту шкіри.
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Цей продукт

Електробритва Philips серії 7000

Електробритва Philips
серії 7000

8 799,00 ₴

  • SH71

    SH71
    Змінні бритвені головки

    1 999,00 ₴

8 799,00 ₴

8 799,00 ₴

з технологією SkinIQ

Ретельне* гоління, удосконалений захист шкіри

  • Гоління навіть 3-денної щетини

  • Технологія SkinIQ: датчики адаптації потужності та контролю натиску, захисне покриття для чутливої шкіри Nano SkinGlide

  • Гнучкі головки 360 та 45 самозаточувальних леза

  • Підставка для заряджання. Заряджання USB-A

  • Вологе і сухе гоління з пінкою або гелем для гоління

Висока ефективність під час кожного проходу

Висока ефективність під час кожного проходу

Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізань за хвилину, забезпечуючи ретельне гоління. 45 високоефективних лез, що самі заточуються і виготовлені в Європі.

Покриття Nano SkinGlide

Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Воно виготовлене з 250,000 мікротехнологічних кульок на квадратний сантиметр, які забезпечують зменшення тертя на шкірі на 30%* для запобігання подразненню.

Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за кілька проходів***.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

782

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

02/08/2026

Україна

Україна

ТОПЧИК

Чудова машинка для бриття, вибриває гладко, без подразнень, цей вибір своїх коштів вартує

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000

Date of Use 2026-06-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000

Date of Use 2026-06-28

17/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Рекомендую цей виріб

Купувала бритву Philips на подарунок братові. Замовлення доставили вчасно, сервіс на високому рівні. Бритва якісна, зручна у використанні, брат залишився дуже задоволений подарунком. Дякую за відмінне обслуговування!

Плюси

Якісний товар з необхідними функціями

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Date of Use 2026-06-03

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Date of Use 2026-06-03

13/02/2026

Україна

Україна

Гоління з задоволенням.

Міцного козацького Всім здоров'я.Користуюсь майже рік,дуже задоволений,класнюча бритва,рекомендую всім хто вагається,хоч собі,хоч на подарунок І хочу поділитися однією порадою,після гоління використовувати для усунення подразнення і взагалі,купуєте в аптеці такий розчин,як хлоргексидин, на спонжик і протерти обличчя після гоління і супер результат .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. порівняно з матеріалом без покриття

      2. Порівняно з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.

      3. На основі даних використання Philips серії S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.

      4. Порівняно з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.

      5. 2 роки гарантії + 3 роки продовження після реєстрації на Philips.com протягом 90 днів після покупки.​