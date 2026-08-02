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Цей продукт
Електробритва Philips
серії 7000
8 799,00 ₴
SH71
Змінні бритвені головки
1 999,00 ₴
8 799,00 ₴
8 799,00 ₴
Гоління навіть 3-денної щетини
Технологія SkinIQ: датчики адаптації потужності та контролю натиску, захисне покриття для чутливої шкіри Nano SkinGlide
Гнучкі головки 360 та 45 самозаточувальних леза
Підставка для заряджання. Заряджання USB-A
Вологе і сухе гоління з пінкою або гелем для гоління
Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізань за хвилину, забезпечуючи ретельне гоління. 45 високоефективних лез, що самі заточуються і виготовлені в Європі.
Захисне покриття знаходиться між бритвеними головками та шкірою. Воно виготовлене з 250,000 мікротехнологічних кульок на квадратний сантиметр, які забезпечують зменшення тертя на шкірі на 30%* для запобігання подразненню.
Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за кілька проходів***.
4.7
з 5
782
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
LOR-007_UA
02/08/2026
Україна
ТОПЧИК
Чудова машинка для бриття, вибриває гладко, без подразнень, цей вибір своїх коштів вартує
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000
Date of Use 2026-06-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000
Date of Use 2026-06-28
17/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Рекомендую цей виріб
Купувала бритву Philips на подарунок братові. Замовлення доставили вчасно, сервіс на високому рівні. Бритва якісна, зручна у використанні, брат залишився дуже задоволений подарунком. Дякую за відмінне обслуговування!
Плюси
Якісний товар з необхідними функціями
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Date of Use 2026-06-03
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Date of Use 2026-06-03
ABG-8
13/02/2026
Україна
Гоління з задоволенням.
Міцного козацького Всім здоров'я.Користуюсь майже рік,дуже задоволений,класнюча бритва,рекомендую всім хто вагається,хоч собі,хоч на подарунок І хочу поділитися однією порадою,після гоління використовувати для усунення подразнення і взагалі,купуєте в аптеці такий розчин,як хлоргексидин, на спонжик і протерти обличчя після гоління і супер результат .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
порівняно з матеріалом без покриття
Порівняно з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.
На основі даних використання Philips серії S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.
Порівняно з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.
2 роки гарантії + 3 роки продовження після реєстрації на Philips.com протягом 90 днів після покупки.